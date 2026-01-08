Je Porsche kan straks ter plekke van kleur veranderen!

Perfect voor de Nederlander die niet kan kiezen tussen: zwart, grijs of wit.

Je kent het wel. Je bestelt een Porsche, zit drie avonden diep in de configurator en eindigt tóch weer met grijs. Of zwart. Of toch dat andere grijs. Niet omdat je het mooi vindt, maar omdat je bang bent dat je over vijf jaar spijt krijgt van dat knaloranje idee waar je eerst zo enthousiast over was. Het is ook lastig. Gelukkig ziet Porsche dat probleem en denkt: wat als we verf gewoon helemaal afschaffen?

Jawohl. Porsche heeft een patent aangevraagd voor carrosseriedelen die van kleur kunnen veranderen. Niet dankzij Harry Potter maar door oude vertrouwde technologie. Elektriciteit, pigmentdeeltjes en camera’s. Want als je toch al 30.000 euro extra betaalt voor een speciale lak, kun je net zo goed elke dag iets anders willen. Toch?

Je Porsche matcht straks je outfit

Het systeem werkt in theorie vrij simpel. Een camera, bijvoorbeeld in het interieur, kijkt naar wat jij draagt (of niet draagt, we don’t judge). De computer analyseert de kleur van je trui, jas of sjaal en past vervolgens de kleur van de carrosserie aan. Loop jij lekker te flaneren in beige? Dan wordt je 911 beige. Heb je een rode jas aan? Dan rijdt je Taycan ineens rond als wannabe Ferrari.

Nog mooier: je zou ook gewoon een foto kunnen maken van een andere willekeurige auto met een tof kleurtje. Klik. Klaar. Die tint zit nu op jouw Porsche. Paint to Sample, maar dan zonder het ongemakkelijke en veel te lang durende gesprek met de dealer over waarom het 25.000 euro kost en zes maanden duurt.

De techniek zelf bestaat uit meerdere lagen pigmentdeeltjes die elektrisch aangestuurd worden, een beetje vergelijkbaar met hoe schermen werken. Door rood, groen en blauw te combineren, kan de lak theoretisch bijna elke kleur aannemen. Ja, ook die waar je partner je voor waarschuwde.

Een nachtmerrie voor puristen en schadeherstellers

Natuurlijk zijn er vragen. Want wat gebeurt er als iemand tegen je aan rijdt terwijl je auto paars staat en de schadehersteller hem in gifgroen terugstuurt? Hoe duurzaam is zo’n coating? En belangrijker: blijft een Porsche nog wel een Porsche als hij elke dag van persoonlijkheid wisselt?

Toch is het idee wel typisch Porsche. Het merk dat Paint to Sample en Sonderwunsch heeft verheven tot kunstvorm, gaat nu simpelweg nog een een stapje verder. Niet kiezen, maar alles tegelijk willen. BMW is overigens ook al bezig met kleurveranderende auto’s, dus Porsche kan moeilijk achterblijven. Of dit ooit echt in productie gaat, dat wordt afwachten.