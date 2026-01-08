Buitenkansje: koop deze in beslag genomen SLK 55 AMG!

Dit is je kans om goedkoop een SLK 55 AMG te scoren.
Als er een geconfisqueerde AMG wordt aangeboden is dat meestal een fout hok. Denk bijvoorbeeld aan een witte CLS 55 AMG met zwarte velgen. We hebben nu echter een AMG gevonden waar we wél hebberig van worden. Deze auto wordt aangeboden door de Belgische overheid.
Het betreft een SLK 55 AMG, een auto die al lang op het verlanglijstje van ondergetekende staat. En dit is ook nog eens een exemplaar met een kleurtje. Die zijn bijna niet te vinden. Kortom: een snoepje. Even los van de staat, maar daar komen we zo op terug.
Dikke sjaak
Het recept van de SLK 55 AMG is bekend: een dikke 5,4 liter V8 die in een compacte roadster is gepropt. Dankzij de V8 heeft de SLK 360 pk, wat 20 jaar later nog steeds veel is voor dit segment. De laatste Boxster GTS – om maar iets te noemen – heeft bijvoorbeeld minder vermogen.
Met de brede wielkasten, de fraaie veelspaaks velgen en de vier uitlaten is de SLK 55 AMG ook gewoon een dikke sjaak om te zien. Tegelijkertijd heeft deze auto niet het foute imago wat veel andere AMG’s hebben. In deze donkerblauwe kleur is dit gewoon een stijlvolle verschijning.
Staat
Dan nu de hamvraag: wat is de staat van deze AMG? De auto staat onder een laag stof, maar daar moet je even doorheen kijken. Dat is altijd bij de auto’s die door de Belgische overheid worden geveild. Zij hebben kennelijk geen poetser in dienst.
Er zitten verder ook geen papieren bij. We weten wel dat de auto oorspronkelijk uit Duitsland komt en dat de kilometerteller 55.082 kilometer aangeeft. Verder zien we in de boordcomputer dat de ESP en de bandenspanningscontrole niet beschikbaar zijn. Maar dat hoeft niet te duiden op enorme problemen.
Als de kilometerstand klopt en de mankementen vallen mee, dan kan dit best een interessant aanbod zijn. Een SLK 55 AMG met lage kilometers begint langzamerhand een collector’s item te worden. Maar ja, voor hetzelfde geld is dit een teruggedraaid hok waar van alles aan mankeert…
Volgende week maandag en dinsdag zijn kijkdagen, dus dan kunnen geïntereseerden de auto bezichtigen. Vervolgens kun je een bod uitbrengen via de Finshop. Helaas kan dat alleen als je een zakelijke koper bent.
Reacties
Zack Thug zegt
Vergeet je cowboyhoed niet.
ouwedibbes83 zegt
@machielvdd Wat is een schappelijke prijs voor zo’n SLK 55 AMG met deze kilometerstand, ervan uitgaande dat die klopt?
michiel_vandelft zegt
Op marktplaats staat er eentje met 2 ton meer km en bieden vanaf 20k.
Ik denk dat je het netjes doet als je deze voor 25k meeneemt
machielvdd zegt
Wat deze waard is weet ik niet, maar in nette staat is een SLK 55 AMG met zo’n lage kilometerstand wel goed voor 35k
kniesoor zegt
Zonder papieren, waarvan het missende CoC vermoedelijk de meest lastige horde om te nemen voor de verkrijging van een NL kenteken is. Ik zou m’n vingers er niet aan durven branden. Maar er zullen vast handelaren zijn, die raad weten met dit probleem.
suheyl zegt
Is dat niet dit document?
https://finshop.belgium.be/web/image/product.image/169466/image_1024/41071.jpg?unique=af0827b
kniesoor zegt
Dat document geeft juist aan, dat het Certificat de Conformité mist (“manque”).
Robert zegt
En dat andere zinnetje (daarboven) is misschien nog wel veel zorgwekkender:
“Plaque d’identification: manque”
Of te wel: het typeplaatje ontbreekt. Gokje: iemand deed een poging om de auto om te katten?
suheyl zegt
Poetslap was achtergebleven bij een andere auto aldaar :
https://finshop.belgium.be/nl_BE/event/vente-de-vehicules-du-14-01-2026-743/register#&gid=1&pid=15
volvo-s60-adept zegt
Wat is er aan de hand met het rechter achterwiel? Dash geeft ook een ESP-storing. Schuivertje gemaakt en stoeprand tegengekomen?
kniesoor zegt
Zo te zien niets mis met de stand van het rechter achterwiel, lijkt keurig in lijn te liggen met de carrosserie.
Ultimora zegt
Ik zie een aftermarket radio en van die typische matten die ze in Japan veel gebruiken. Kan dus prima een Japanse import zijn.
Captain zegt
Staat op de website bij de overzichtsdocumenten, komt uit Duitsland
C204 C63AMG blauw zegt
Grappig dat er vaak geroemd word over de blauwe kleur van zo een wagen, terwijl ze dan toch maar zelden zijn verkocht met die kleur. Ik ook vind de blauwe kleur (waarschijnlijk canvasiet blauw) geweldig staan. Maar ook de mijne was moeilijk te vinden in het blauw. Of is blauw overrated?