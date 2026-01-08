Buitenkansje: koop deze in beslag genomen SLK 55 AMG!

Dit is je kans om goedkoop een SLK 55 AMG te scoren.

Als er een geconfisqueerde AMG wordt aangeboden is dat meestal een fout hok. Denk bijvoorbeeld aan een witte CLS 55 AMG met zwarte velgen. We hebben nu echter een AMG gevonden waar we wél hebberig van worden. Deze auto wordt aangeboden door de Belgische overheid.

Het betreft een SLK 55 AMG, een auto die al lang op het verlanglijstje van ondergetekende staat. En dit is ook nog eens een exemplaar met een kleurtje. Die zijn bijna niet te vinden. Kortom: een snoepje. Even los van de staat, maar daar komen we zo op terug.

Dikke sjaak

Het recept van de SLK 55 AMG is bekend: een dikke 5,4 liter V8 die in een compacte roadster is gepropt. Dankzij de V8 heeft de SLK 360 pk, wat 20 jaar later nog steeds veel is voor dit segment. De laatste Boxster GTS – om maar iets te noemen – heeft bijvoorbeeld minder vermogen.

Met de brede wielkasten, de fraaie veelspaaks velgen en de vier uitlaten is de SLK 55 AMG ook gewoon een dikke sjaak om te zien. Tegelijkertijd heeft deze auto niet het foute imago wat veel andere AMG’s hebben. In deze donkerblauwe kleur is dit gewoon een stijlvolle verschijning.

Staat

Dan nu de hamvraag: wat is de staat van deze AMG? De auto staat onder een laag stof, maar daar moet je even doorheen kijken. Dat is altijd bij de auto’s die door de Belgische overheid worden geveild. Zij hebben kennelijk geen poetser in dienst.

Er zitten verder ook geen papieren bij. We weten wel dat de auto oorspronkelijk uit Duitsland komt en dat de kilometerteller 55.082 kilometer aangeeft. Verder zien we in de boordcomputer dat de ESP en de bandenspanningscontrole niet beschikbaar zijn. Maar dat hoeft niet te duiden op enorme problemen.

Als de kilometerstand klopt en de mankementen vallen mee, dan kan dit best een interessant aanbod zijn. Een SLK 55 AMG met lage kilometers begint langzamerhand een collector’s item te worden. Maar ja, voor hetzelfde geld is dit een teruggedraaid hok waar van alles aan mankeert…

Volgende week maandag en dinsdag zijn kijkdagen, dus dan kunnen geïntereseerden de auto bezichtigen. Vervolgens kun je een bod uitbrengen via de Finshop. Helaas kan dat alleen als je een zakelijke koper bent.