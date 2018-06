Suzuki Jimny is na 20 jaar nu officieel terug

Althans...

Er bestond flink wat verwarring rondom de onthulling van de nieuwe Suzuki Jimny. De lichtelijk iconische SUV uit Japan verscheen eerder deze week plots op de officiële website van het merk, maar op duidelijke informatie over het autootje moesten we nog even wachten. Inmiddels blijkt dat Suzuki die informatie pas dit najaar met ons wil delen. Gelukkig krijgen we alsnog het een en ander over de auto te horen.

De nieuwe Suzuki Jimny blijft, zoals we aan de buitenkant wel op kunnen maken, grotendeels trouw aan de rest van zijn bloedlijn. Geen onverwachtse ingrepen op het gebied van ontwerp, dus, zoals Mercedes dat bijvoorbeeld met de G-Klasse wel heeft gedaan. In plaats daarvan geeft Suzuki de Jimny een design dat in lijn is met zijn voorouders, zonder dat hij er bij de introductie direct al verouderd uitziet. Het hoekige ontwerp dat Suzuki de auto heeft gegeven zorgt tevens voor een praktische, vrij ruime binnenzijde.

Hoewel de Jimny er aan de buitenzijde misschien uitziet alsof hij net zo goed zou passen in de jaren ’90, kunnen we hetzelfde niet zeggen over de binnenkant. Naast het feit dat het een vrij modern ontwerp is, is het interieur van de Jimny voorzien van een centraal touchschreen dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Een reeks in het oog springende kleuren maakt de auto nog schattiger dan hij al is.

Op het gebied van techniek weten we nog niet zoveel over de nieuwe Suzuki Jimny. Prestatiecijfers, evenals de verschillende motoren die in de Jimny terecht zullen komen, worden vooralsnog niet onthuld. Wel weten we dat de auto standaard is uitgerust met inschakelbare 4×4-aandrijving met lage gearing en een ladderchassis heeft.