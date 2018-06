Harley-Davidson doet nostalgisch, maakt weer fietsen

Back to the roots.

Harley-Davidson staat vooral bekend om de motorfietsen die het gemaakt heeft. Toch hebben de Amerikanen meer dan alleen gemotoriseerde tweewielers gemaakt. In de jaren ’10 en ’20 maakten William S. Harley en de gebroeders Davidson namelijk een reeks fietsen. Die fietsen brengt het merk nu terug, in gelimiteerde oplage.

In het specifiek spreken we over de ‘Model 7-17 Standard bike’ die Harley-Davidson in 1917 ter wereld bracht. De fiets wordt nu door het Harley-Davidson in Milwaukee en het in Chicago gebaseerde Heritage Bicycles opnieuw in serie gebouwd. De fietsen werden oorspronkelijk door Harley-Davidson gemaakt om jonge mensen aan te spreken, in de hoop dat ze vervolgens een motorfiets van ze zouden kopen. Dat effect zullen ze tegenwoordig niet meer hebben. De reden daarvoor lees je in de laatste alinea.

Wanneer we zeggen dat het om een kleine oplage gaat, liegen we niet; Heritage Bicycles, dat de productie voor haar rekening neemt, maakt zal in totaal niet meer dan tien exemplaren maken.

Elk van de fietsen komt er exact hetzelfde uit te zien. Heritage Bicycles rust de fietsen ieder in een olijfgroene kleur uit. De fiets wordt afgemaakt door de hand van een lokale kunstenaar, die de fiets van handgeverfde strepen en accenten zal voorzien. Het museum zal de verkoop van de fietsen op zich nemen. De verkopers verwachten om en nabij de 4.200 dollar voor één fiets.