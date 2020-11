Nederlandse Audi RS3 met vuurwerk aan barrels geblazen - Autoblog.nl

Verbod of niet, de bovenstaande Audi RS3 werd slachtoffer van vuurwerk.

Echte benzinehoofden hebben veel liefkozende namen voor auto’s als de Audi RS3. Hete hatchback, dik bommetje, je kent het wel. In het immer gezellige Brabant kwamen deze termen gisteren echter iets te dichtbij voor de RS3 van Bianca en haar echtgenoot. De kleine snelle boksbeugel werd namelijk opgeblazen door een paar schoffies, die hiervoor gebruikt maakten van vuurwerk. Nou is vuurwerk afsteken dit jaar sowieso illegaal voor particulieren, maar gezien de schade aan de auto kunnen we er ook wel rustig vanuit gaan dat het hier niet ging om een paar Astronautjes.

Vuurwerk schoffies

Bij BN de Stem laat de eigenaresse uit Prinsenbeek namelijk optekenen dat de brokstukken tot twintig meter verder verspreid waren. Op plaatjes zie je dat de motorkap compleet opgefrommeld is, als een laagje aluminium folie over een Beef Wellington na het urenlange wachten totdat ‘ie gaar is. Je kijkt zo op de briesende vijfpitter onder de kap. Dat wordt dus een dikke rekening voor de verzekeraar. Doch de financiële afwikkeling is maar een deel van het verhaal voor de eigenaars:

De enorme knal die dit veroorzaakt heeft, gaat je echter niet in de koude kleren zitten. De brokstukken van de wagen lagen na de ontploffing tot twintig meter verderop, zegt Vink. Deze explosie was zo hard, heel de straat zat direct recht overeind in bed. Bianca, eigenaresse van de RS3

Diezelfde eigenaars hebben daarom een beloning van 5.000 Euro in het verschiet gesteld voor degene die komt met de gouden tip die leidt naar het rapalje dat verantwoordelijk is voor deze laffe aanslag. Daarbij is er ook een oproep om een Facebook post te delen.

Er zijn in ieder geval camerabeelden waarop een en ander te zien is. Dus laten we hopen dat deze schoffies keihard aangepakt worden…