Max Verstappen koopt een blubberdikke privéjet - Autoblog.nl

Max Emilian Verstappen treedt wederom in de voetsporen van F1 grootheden. Dit keer door zijn eigen privéjet te kopen.

Het leven heeft veel te bieden voor de succesvolle F1 coureur. Scheuren in de snelste auto’s ter wereld, faam, accolades, bakken vol met geld, mooie modellen aan je zijde, je kent het wel. Maar, in sommige opzichten is zelfs het leven van een F1 coureur zwaar en moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Je moet bijvoorbeeld vaak PR evenementjes doen voor sponsors. En nog erger: ontzettend veel vliegen en wachten op vliegvelden.

Grootheden

Nou hoeven de coureurs natuurlijk niet hun knieën tegen hun oren aan te vleien in een oude kist van Ryan Air, maar toch. De glamour van het reizen wordt waarschijnlijk snel oud als je het zoveel doet. De échte échte grootverdieners in de sport kunnen het allemaal net iets prettiger maken, door hun eigen privéjet aan te schaffen. Dat deden in het verleden bijvoorbeeld al grootheden als Lewis Hamilton, Michael Schumacher en euhm, Ralf Schumacher.

Dassault Falcon 900 EX privéjet

Waar milieuridder Lewis Hamilton zijn kerosineverslindende kersenrode vliegtuig inmiddels echter alweer verkocht heeft, duikt Max Verstappen nu vol in de wereld van het privéjet-eigenaarschap. Volgens de Mic High Club podcast heeft Verstappen namelijk een kekke okkazie op de kop getikt van Virgin-hosselaar Richard Branson.

Branson heeft kennelijk even snel wat geld nodig, dus kon onze Max diens Dassault Falcon 900 EX voor een zacht prijsje overnemen. Volgens de kenners van de podcast gaat het dan echter nog steeds om tientallen miljoenen. Doch Max kan de parkeerkosten misschien wat drukken door te parkeren bij Red Bulls Hangar-7…

Enfin, we zijn alvast benieuwd of MV33 ook een echte Flying Dutchman wordt en zelf de stuurknuppel in handen neemt. Met zijn epische skills kan hij dan vast sneller vliegen dan zijn vliegtuig normaal toelaat en een F-35 inhalen. Waarvan akte.