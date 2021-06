Audi RS3 in puin na dollemansrit in Rotterdam - Autoblog.nl

Flinke schade aan deze Audi RS3, nadat deze door een rit in Rotterdam bij een Shell tot stilstand kwam.

De Maasboulevard is een mooi stukje Rotterdam, waar je met een gangetje van 50 km/u van het uitzicht van de stad kunt genieten. Het ritje de andere kant op is wat minder spannend. Nog steeds 50 km/u, maar geen mooi uitzicht. Deze Audi RS3 nam die 50-regel vermoedelijk met een korreltje zout.

De Audi RS3 in kwestie reed namelijk over de Maasboulevard in Rotterdam, maar kwam uiteindelijk bij de Shell iets verderop tot stilstand. Niet zonder kleerscheuren. Voor de auto tenminste. De Audi nam onder andere een verkeersbord mee en ramde uiteindelijk wat spulletjes voor de Shell-winkel. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Het is nog knap te noemen dat de hot hatch niet in de winkel eindigde. Dat zal even schrikken geweest zijn voor de aanwezige medewerker.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Vermoedelijk knalde de RS3 veel te hard over de Maasboulevard. Er volgt aan het einde van de weg een bocht richting de stoplichten. De Audi is rechtdoor geschoten, zo het terrein van de Shell op. Dit alles gebeurde zo rond 03:00 in de nacht. Op het stuk waar de RS3 tot stilstand kwam was op dat moment gelukkig niemand aan het tanken.

Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse bij het incident. De politie had het tankstation voor een tijdje afgezet om onderzoek te doen.

Fotocredit: Killian Lindenburg / MediaTV