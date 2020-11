Autoblog advies: sportieve driedeurs hatchback voor 8K - Autoblog.nl

Een uitstervend stukje markt: de sportieve driedeurs hatchback wordt met uitsterven bedreigd. Maar kun je nog een leuke occasion opsporen? We zochten het uit!

Carrosserievarianten komen en gaan. De fabrikant zal in principe datgene bouwen wat de consument koopt. Op dit moment gaat het dan voornamelijk om crossovers, SUV’s en alles wat daar tussenin zit. Deze ontwikkeling zie je uiteindelijk ook op de occasionmarkt. Hopelijk zijn de occasion-behoeftes straks gelijk aan die van de klanten die NU een nieuwe auto kopen. Voor Kirsten gaat die bal niet op, zij kijkt naar een gebruikte auto. In dit geval, komt het eigenlijk wel goed uit.

Kirsten heeft op dit moment een Toyota Aygo. Ze kocht de auto voor een zacht prijsje van haar moeder. Aanvankelijk was de bedoeling om er een jaartje of twee in te rijden. Inmiddels is ze al 8 jaar verder. De auto is nu inmiddels 15 jaar oud en heeft er 325.000 km opstaan. Nee, niet met de eerste versnellingsbak helaas. In de tussentijd heeft Kirsten ook gespaard voor een nieuwe auto. Eerst zou ze een nieuwe leaseauto krijgen (haar eerste), maar vanwege Covid-19 wordt dat eventjes uitgesteld. Ze was toen al aan het kijken naar een leuke Golf of Focus, maar het viel haar op dat dit allemaal vijfdeurs autop’s zijn, terwijl ze een driedeurs juist veel sportiever, mooier én praktischer (!) vindt.

Het moet een sportieve driedeurs zijn met een beetje motorvermogen. Kirsten is relatief lang (1,80) en vindt een Corolla-formaat auto aanzienlijk prettiger dan een Yaris-maat. Daarnaast kijk je met een driedeurs niet tegen de B-stijl aan, maar heb je gewoon zicht. Slimme gedachtegang. Betreffende het vermogen, dat moet zo rond de 140 pk uitkomen. Ze heeft nu 68 pk (“als dat er al inzit”) en het is gewoon vermoeiend om constant volgas te moeten rijden om maar geen rijdende chicane te zijn. Kortom, kunnen wij haar helpen? Maar natuurlijk: hieronder kun je de wensen en eisen van Kirsten zien in een tabel:

Huidige auto(‘s) Toyota Aygo 1.0 met airco Koop/Lease: Toch koop, dus. Budget: 8.000 Kilometrage: Ik denk zo’n 20.000 Brandstofvoorkeur Benzine Aanschaf nieuwe auto Aygo is nu echt helemaal op Gezinssamenstelling 2 volwassenen Voorkeursmodellen Sportieve driedeurs No-go Hyundai, Skoda of Kia

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline+

€ 7.950

2009

130.000 km

De auto die bij ons ook meteen in gedachte kwam bij het idee ‘sportieve driedeurs hatchback’, was de Volkswagen Scirocco. De auto houdt het midden tussen een coupé en een hatchback. Het leuke is dat de auto echt een apart exterieur heeft dat nog zeker niet verouderd overkomt. In tegenstelling tot Golfjes is er niet zoiets als een ‘kale’ Scirocco, het instapniveau is namelijk een Highline.

De 1.4 TSI met 122 pk is al behoorlijk vlot, maar de 1.4 TSI met 160 pk (dankzij een compressor) is leuker. Deze motoren waren nog wat ‘hitsiger. Lees: iets meer op prestaties dan verbruik afgesteld. Wel kennen de motoren de nodige aandachtspunten. Een voordeel is wel dat je de olieschraapveren bij de Jamin, Beter Bed of Scapino kunt kopen.

Renault Mégane Coupé GT-Line TCe180

€ 7.900

2010

120.000 km

De beste keuze is de Renault Mégane. De auto beantwoordt namelijk perfect de automobiele vraagstukken van Kirsten. De motor is top: met 180 pk meer dan voldoende vlot en als je wilt zit er (veel) meer in. De aankleding is ook perfect: lekker sportief zonder dat het overdreven is. Fijne sportstoelen, leuke velgen en smaakvolle aankleding.

Ook lekker is de wegligging: sportief en soepel, zoals alleen Franse fabrikanten dat lijken te kunnen doen. Dankzij de twijfelachtige betrouwbaarheid van de Megane II, wordt weleens gedacht dat je ver weg moet blijven van deze auto’s, maar niets is minder waar. Er zijn de nodige afwerkingsmissers en aandachtspunten, maar grosso modo valt het mee. Sowieso is het onderhoud betaalbaar en de onderdelen goed te vinden.

Honda Civic Type S 1.8

€ 6.500

2009

140.000 km

Bij Honda krijg je er zelfs een aparte badge bij, de naam ‘Type S’. Ook hier werd de sportieve driedeurs aanzienlijk ‘dynamischer in de markt gezet’ dan de vijfdeurs. Het is zo’n auto die helaas te veel mensen over het hoofd zien, het is namelijk een dijk van een occasion. De motor, transmissie en elektronica gaan over het algemeen een autoleven lang mee (mits goed onderhouden).

De 1.8 motor levert 140 pk, maar daar moet je wel je best voor doen. Tunen heeft geen zin: het is een atmosferische motor. Dus als je de prestaties ‘mwah’ vindt moet je even verder kijken. Sowieso raden we aan om iets verder te sparen als je toch kijkt naar een Civic. De Type-R is namelijk te vinden voor niet heel erg veel meer geld. Rond de 9-10 mille zijn er aardige exemplaren op te pikken.

Opel Astra GTC 2.0 Sport

€ 7.500

130.000 km

2009

Net als bij de Honda kun je eigenlijk beter iets door sparen voor de Astra OPC. In het budget kun je prima 1.8’s vinden met prima uitrusting. Het zijn alleen een beetje saaie auto’s. Het exterieur is van de sportieve driedeurs Astra geinig, maar van binnen is het gewoon een Astra. De 2.0T met 200 pk maakt de auto heel erg veel leuker.

Niet alleen heb je 60 pk meer, maar ook veel meer koppel én eventueel wat tuningspotentie. Dankzij de uitgekiende aerodynamica zijn dit erg vlotte auto’s op de Autobahn. Heel erg veel nette exemplaren staan er tegenwoordig niet meer. De latere Astra GTC (J) is dikker, maar erg lastig (tot niet) te vinden in het budget.

Citroën C4 Coupé By Loeb

€ 6.900

2010

140.000 km

Citroen maakte al langer onderscheid tussen de drie- en vijfdeurs C-segment hatchbacks. Zo groot als bij de C4 was het verschil niet. De Citroen C4 is helaas nooit een design-icoon gewoon en dat is doodzonde. Kijk dan hoe funky deze auto is! De Loeb-Edition was de laatste van de serie. Deze hadden een 1.6 THP met 150 pk en sportieve aankleding.

Franse elektronica met een van de meest beruchte benzinemotoren ooit gebouwd. Je moet het maar aandurven. Overigens heb je een 180 pk sterke VTS van een paar jaar ouder al voor 3 mille. Dan heb je meteen een goede inschatting van de kosten voor de eerste beurt. Dat laatste is natuurlijk overdreven voor komisch effect. Check gewoon goed wat er allemaal mis kan gaan en of de onderhoudshistorie klopt.

Mercedes CLC 180 Kompressor Prestige

€ 6.900

2008

140.000 km

Ja, je kunt ook een heuse Mercedes rijden voor dit geld. En nee, we hebben het dan niet over youngtimer met meer dan 5 ton op de klok. Deze CLC 180 was namelijk een concurrent van die auto’s. De CLC is een facelift-versie van de C Sportcoupé, een soort hippe hatchback-coupé kruising op basis van de C-Klasse. Ondanks de sportieve intenties is de auto allesbehalve sportief.

Maar dat maakt hem juist zo gaaf, het rijdt echt als een typische Benz. De lage zit, uitgebreide verstelmogelijkheden, comfortabele doch onverstoorbare weggedrag: met deze auto kun je de hele dag 200 km/u rijden. Het is een beetje een aparte smaak en niet de meest courante Benz, maar daarom niet minder interessant. De CLC past prima bij het karakter van de auto, maar een vlottere CLC200 is ook goed te vinden.

Volvo C30 Kinetic 2.0

€ 7.950

2010

150.000 km

Een van de gaafste C-segment hatchbacks-coupé’s is toch wel deze Volvo C30. De auto is dermate kek dat er niet eens een vijfdeurs versie van was. Je kan alleen kiezen uit een sportieve driedeurs hatchback. Deze auto was dus eigenlijk het rijdende equivalent van een carnavalsplaat: ALLEEN maar lol. Die lol ging door in het interieur, want de prettige zetels en typische Volvo-dash kreeg je er altijd bij. In principe was het gewoon een S40/V50, maar dan de hatchback versie ervan.

Aan het einde zijn deze alleen met de 2.0 motor met 145 pk geleverd. Een prima blok dat nauwelijks trager is dan de 2.4 vijfcilinder, maar wel zuiniger. De 2.0 stuurt ook leuker, bovendien. Heel erg veel zijn ze niet verkocht en luxere exemplaren zijn al gauw wat prijziger. Aan de andere kant: driedeurs hatchbacks zijn gebruikt niet heel erg populair, dus je kan altijd de gok wagen en een bod doen.

YOLO: Chrysler Crossfire

€ 7.500

2005

145.000 km

Als je een enorm opvallende auto wilt hebben die dagelijks prima te besturen is, dan moet je zeker eens kijken naar de Chrysler Crossfire. Als sportieve coupé faalde ‘ie hopeloos. Het chassis en de enorm trage en vage besturing zijn geen ingrediënten voor veel plezier. Om dagelijks mee te kachelen is het overigens prima. De automaat is niet zozeer heel erg snel, maar wel erg prettig. De handbak is niet heel bijzonder en kan overgeslagen worden.

Het is alleen niet een bijzonder praktische auto, want er is geen achterbank en de bagageruimte is vrij smal. Stiekem nog best snelle auto’s, zonder dat je het doorhebt. Ze zijn eenvoudig te vinden in Nederland, alhoewel een leuke kleur erg lastig wordt. Onderhoud kan bij elke Mercedes specialist.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!