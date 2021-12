Nederlandse bermen zijn levensgevaarlijk

Rijkswaterstaat komt erachter dat er een hoop obstakels in de bermen staan waar mensen tegenaan kunnen rijden.

Als je met je auto van de weg raakt en in de berm terechtkomt is dat in principe geen probleem. Het wordt pas een probleem als je een obstakel tegenkomt. Een boom bijvoorbeeld, of een paaltje. Dit kan hele nare ongelukken opleveren. Een deel daarvan had voorkomen kunnen worden, zo blijkt.

Rijkswaterstaat heeft onlangs onderzoek gedaan naar de staat van de infrastructuur in ons land. Daarbij werd er ook naar de bermen gekeken. Die moeten volgens Rijkswaterstaat “vergevingsgezind en vrij van obstakels” zijn. Helaas blijkt dat lang niet altijd het geval te zijn. Een kwart van alle dodelijke ongevallen zijn ‘bermongevallen’.

Om dit soort ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen zijn er richtlijnen voor de inrichting van bermen. Bij snelwegen moet er een zone van 13 meter zijn waarin je geen obstakels kunt tegenkomen. Bij N-wegen moet deze zone 4,5 tot 10 meter zijn, afhankelijk van de snelheid. Als het onvermijdelijk is om een obstakel neer te zetten moet er voor afscherming gezorgd worden. In de vorm van een vangrail bijvoorbeeld.

Je raadt het al: veel bermen langs de Nederlandse wegen voldoen niet aan deze richtlijnen. De reden daarachter is vrij simpel. De richtlijnen zijn door de jaren heen aangescherpt, maar dat betekent niet dat meteen alle bermen in Nederland zijn aangepast. Dat gebeurt vaak pas de eerstvolgende keer als een berm om andere redenen overhoop gehaald wordt.

Rijkswaterstaat is aan het inventariseren geweest en komt tot de conclusie dat 42% van de snelwegen en 44% van de N-wegen niet aan de richtlijnen voldoen. De praktijk loopt dus behoorlijk achter op de regelgeving.

Bron: Rapport Staat van de Infra

Foto: @stayinyourlane