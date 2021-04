Dit autostoeltje is levensgevaarlijk, aldus de ANWB - Autoblog.nl

Met een autostoeltje wil je ver van rommel vandaan blijven, in dat opzicht heeft de ANWB een belangrijk advies voor je.

Zolang je kroost niet zelfstandig mag en kan zitten in de auto is een autostoeltje een (verplichte) uitkomst. Maar net als in de wereld van kinderwagens, heb je ook onnoemelijk veel autostoeltjes. En je wilt geen rommel kopen. In het geval van een aanrijding moet het autostoeltje fungeren als een veilige stoel en niet als een katapult.

Wereldwijd doen er meerdere instanties, waaronder onze eigen ANWB, onderzoek naar de veiligheid van de stoeltjes voor kinderen in de auto. In de autostoeltjestest van 2021 heeft de ANWB een ernstig defect ontdekt met de Chicco Kiros i-Size. Terwijl de test eigenlijk pas eind mei verschijnt, komt de ANWB nu al met een waarschuwing voor dit type autostoeltje.

Mocht je nu een Chicco Kiros i-Size bezitten, dan hoef je deze niet meteen bij het grofvuil te zetten. De ANWB benadrukt alleen dat je het stoeltje niet moet gebruiken op het Isofix onderstel. Het is alleen veilig te gebruiken als je het zitje direct met de autogordel op de achterbank monteert.

Bevestig je de Chicco Kiros i-Size wél op het Isofix, dan zijn de gevolgen ernstig in het geval van een aanrijding. Het stoeltje kan losschieten en schiet het kind naar voren richting de voorruit. We hoeven niet uit te leggen dat dit niet de bedoeling is.

Chicco is geïnformeerd door de ANWB. Het merk heeft aangegeven een terugroepactie te gaan organiseren. Het gaat hier om een nieuw model en het stoeltje is nog maar sinds kort verkrijgbaar.