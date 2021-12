Nicholas Latifi reageert op haters na crash Abu Dhabi

Je kon er op wachten, de haters die Nicholas Latifi bestookten met vuil na zijn crash in Abu Dhabi. Een voordeel voor ons, de meesten zullen geen Nederlanders geweest zijn…

Vroeger was het bijzonder als je een Formule 1-fan was. In tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal, hielden alleen de echte liefhebbers ervan om anderhalf uur naar autootjes te kijken die schijnbaar alleen maar heel hard achter elkaar aanreden. Veel mensen vonden het maar niets en dat was voor de fans prima. Leven en laten leven.

Maar sinds de opkomst van Max Verstappen is het flink bergafwaarts gegaan met de Formule 1-fan. Hele volksstammen kijken nu ineens naar de races. Op zich alleen maar mooi, ware het niet dat er naast eigengeilende BN’ers ook een heleboel domme Tokkies tussen zitten. Van het niveautje voetbalhooligan, zeg maar. Mensen die eigendommen vernielen van andersdenkenden. Of beter gezegd, van mensen met een Mercedes.

Ook Nicholas Latifi heeft er last van

Nu moet je niet denken dat die domme proleten zich alleen in Nederland bevinden, ze zitten helaas overal. En ook helaas, ze hebben vrijwel allemaal ook toegang tot sociale media, waar ze lekker hun haat kunnen spuwen. Dat wordt massaal gedaan en Nicholas Latifi kan daarover meepraten. Zeker na zijn allesbeslissende crash in Abu Dhabi.

Dankzij zijn botsing kwam er een safetycar de baan op en we weten allemaal hoe dat afliep. Max kon Lewis voorbij en werd wereldkampioen. Latifi zag naar eigen zeggen de bui al hangen en dacht er over na om zijn social media te deleten, maar deed dat niet.

Met vele duizenden haatreacties en zelfs doodsbedreigingen tot gevolg.

Latifi lucht zijn hart op Instagram

Nu, een ruime week na dat voorval, heeft de coureur van Williams gereageerd. In een lange en emotionele post op Instagram laat hij weten dat het niet ok is zoals hij is bejegend de afgelopen dagen. Hij roept -kort gezegd- op om te stoppen met online haat verspreiden.

In de post geeft hij verder aan dat ongelukken bij racen horen en dat hij maar aan 1 groep mensen excuses verschuldigd is; zijn team. Ook hoopt hij dat zijn bericht bijdraagt aan het stoppen van online haat, al is dat waarschijnlijk een utopie. Domme idioten hou je altijd en helaas horen die zichzelf veel te graag praten.

Dus, dat geldt voor iedereen, denk even na voordat je je haatbericht verzendt. En verplaats je even in de persoon die je gaat bedreigen, misschien laat je het dan wel uit je hoofd.

Heb je zelf geen Instagram, de hele post van Nicholas Latifi kun je ook hieronder lezen.