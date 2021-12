Oranje tribune voor Max Verstappen in Abu Dhabi

Een legendarische gebeurtenis wil je als de ultieme Max Verstappen fan natuurlijk bijwonen in Abu Dhabi, een flinke oranje tribune is mogelijk!

Die legendarische gebeurtenis kan twee dingen betekenen. Of Max Verstappen is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1, of Lewis Hamilton pakt zijn achtste titel. Het is maar net hoe je er naar kijkt. We kunnen hoe dan ook aankomende zondag een oranje tribune verwachten in Abu Dhabi voor Max Verstappen.

Aan spektakel geen gebrek in Qatar, Saudi-Arabië en aankomende weekend de Verenigde Arabische Emiraten. Maar een enorme massa juichende fans is eigenlijk alleen iets dat we kennen van Europese races. Dat kan zomaar anders zijn dit keer in Abu Dhabi. Volgens De Limburger zullen voor komend weekend 5.000 oranje fans afreizen naar Abu Dhabi om Verstappen een steuntje in de rug te zijn. En om getuige te zijn van de ultieme finale in dit knotsgekke Formule 1-seizoen.

Niet eerder zouden er zoveel Nederlandse fans aanwezig zijn geweest bij een GP buiten Europa. Het leger aan oranje fans kennen we van Zandvoort (zie foto), Spielberg en op Spa. Maar een oranje leger in Abu Dhabi zou uniek zijn.

Het is ongelofelijk spannend en de winnaar valt eigenlijk niet te voorspellen. In principe kan het alle kanten op. Bovendien is het Yas Marina Circuit in het nieuw gestoken, wat weer een verse dimensie geeft aan het geheel. Niet eerder dit seizoen waren fans en media al op maandag of dinsdag in deze mate bezig met de Formule 1 voor een aankomende weekend. Deze week gaat het nergens anders over! Is het al weekend?