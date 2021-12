Deze Volvo 262 is niet van David Bowie geweest

Dat we dat in de eerste alinea maar even duidelijk hebben hè? Deze Volvo is dus NIET van David Bowie geweest.

Auto’s met een bijzondere (eerste) eigenaar zijn altijd leuk. Zo heb je de exen van David Beckham, Cristiano Ronaldo of zelfs de Paus in het verleden allemaal kunnen kopen. De ‘ex’ van Max Verstappen is overigens nog beschikbaar, dus gauw even 33.333 euro’s vinden en de witte Honda is van jou.

Auto’s met een beroemde eerste eigenaar gaan ook vrijwel altijd voor een hogere prijs van de hand dan eenzelfde soort auto, maar dan met een huis- tuin en keukenpersoon die als eerste de sleutels overhandigd kreeg. Omdat het leuker klinkt, denken wij.

“Deze auto is nog van de legendarische Ted de Braak geweest” doet het beter op verjaardagen dan “Ik rij de oude auto van Kees Visser, de plaatsvervangend afdelingschef verswaren van Jumbo van Bruchem in Zaltbommel”. Toch?

Jammer alleen dat de Volvo waar we het vandaag over hebben dus niet van David Bowie is geweest. Maar het had wel zomaar gekund.

David Bowie reed precies in zo’n zelfde Volvo

David Bowie had smaak. Dat zag je niet alleen af aan zijn echtgenote(s) en kledingstijl, maar ook aan zijn auto’s. Eentje daarvan was namelijk een zwarte Volvo 262 Coupé. Je weet wel, zo’n door Bertone gechopte baksteen met een V6 in het vooronder. In smaakvol zwart uitgevoerd bovendien. Nice.

Helaas is die Volvo een tijdje geleden voor een godsvermogen van 183.000 euro verkocht. Wel aan een Nederlander overigens, die importeerde de auto zodat wij hem hier kunnen tegenkomen. Bedankt daarvoor. Maar dat betekent dus wel dat die Volvo niet meer beschikbaar is.

Maar gelukkig kun je een exacte kopie van die auto wél gewoon kopen. Ook in Nederland, maar voor een veel lager bedrag dan wat de ex van Bowie moest opbrengen. Je koopt deze Volvo 262 C namelijk al voor € 21.262,00. Waarbij die 262 euro in de vraagprijs een kwinkslag naar het type is.

Voel je een ster in deze schitterende auto

Dus wil jij je wel net zo voelen als David Bowie achter het stuur in 1981, dan moet je je slag slaan. En als je je niet net zo wil voelen als de overleden legende, dan moet je alsnog je slag slaan. Want het is gewoon een verdomd mooie auto.

Als laatste de keiharde feiten. Deze Volvo komt ook uit 1981, heeft 148.000 kilometer op de klok en rijdt op LPG. Je hoeft niet te schakelen, want de auto heeft een automaat. De vraagprijs is zoals gezegd € 21.262 en als dat bedrag je niet afschrikt kun je afreizen naar Soest, want daar staat ‘ie. Maar je kunt ook even de advertentie op Marktplaats bekijken.

Dan ga ik nu even Space Oddity opzetten…

Ground Control to Major Tom

Take your protein pills and put your helmet on…

Met dank aan Rachid voor de tip!