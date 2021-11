Niet-Tesla’s zijn vanaf NU welkom bij Superchargers in Nederland

Nederland is het eerste land waar ook niet-Tesla’s mogen laden bij een Tesla Supercharger.

Een van de redenen om een Tesla aan te schaffen, zeker in de beginjaren, was dat ze hun eigen laadnetwerk hadden. Klanten konden zelfs gratis en voor niks opladen. Dat laatste is komen te vervallen, maar nog steeds kun je als Tesla-rijder profiteren van een puik oplaadnetwerk.

Inmiddels zijn er wereldwijd al meer dan 2.500 laadstations met meer dan 25.000 Superchargers. Tot voor kort waren al deze Superchargers nog enkel en uitsluitend bestemd voor Tesla’s.

Inderdaad, we zeggen tot voor kort. Vanaf vandaag worden namelijk de eerste Superchargers opengesteld voor niet-Tesla’s. En dit gebeurd niet ergens in Californië, maar in ons eigen Nederland. Elon Musk riep al heel lang dat Superchargers opengesteld zouden worden voor andere merken, maar nu is het dus zover.

Er zijn tien Supercharger-stations in Nederland die per direct hun deuren openen voor EV’s die geen Tesla zijn. Voor de volledigheid zullen we ze even opnoemen. Het betreft de locaties Sassenheim, Apeldoorn, Meerkerk, Hengelo, Tilburg, Duiven, Breukelen, Naarden, Eemnes en last but not least Zwolle. Het gaat om een pilot, dus Tesla gebruikt Nederland nu als proeftuin. Maar het is uiteraard de bedoeling dat dit uitgebreid wordt.

Trial program for opening Tesla Superchargers to other EVs has begun https://t.co/g4HpgRGl7d — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2021

Hoewel er op bij deze Superchargers dus niet meer gediscrimineerd wordt op merk, wordt er nu wel gediscrimineerd op nationaliteit. Vooralsnog zijn namelijk – helaas voor onze ooster- en zuiderburen – alleen Nederlandse EV-rijders welkom.

Dit betekent natuurlijk niet dat Tesla-rijders en niet-Tesla-rijders helemaal gelijk worden getrokken. Zoals te verwachten betaal je als EV-rijder van een ander merk een hoger tarief. Hoeveel hoger het tarief precies ligt, communiceert Tesla niet. De tarieven kun je zien in de Tesla app, want die zul je ook als niet-Tesla-rijder moeten downloaden, wil je terecht kunnen bij een Supercharger.

Foto: Een niet-Tesla bij een Supercharger, gespot door @amg65