Honderden nieuwe Tesla snelladers, waaronder in Nederland

Tesla heeft de afgelopen periode weer lekker geïnvesteerd met de installatie van nieuwe snelladers. Ook in ons land.

Je kunt over veel dingen klagen in Nederland, maar niet over de laadinfrastructuur. Serieus, dat hebben we echt goed voor elkaar. Je profiteert hier helemaal van als je een Tesla hebt. Want dan kun je ook nog eens gebruik maken van de Superchargers. Nog altijd is de Amerikaanse autofabrikant druk bezig met het verder uitbreiden van het snellaadnetwerk.

In het afgelopen kwartaal kwamen er weer 450 bij in Europa. Daarvan bevinden zich er twee nieuw in Nederland. Je gaat de nieuwe Tesla snellader vinden in Sassenheim (Zuid-Holland) en in Tilburg (Noord-Brabant). De Model S, Model X, Model 3 en Model Y’s van deze wereld zijn slim genoeg om de nieuwe stations op te nemen in het navigatiesysteem van de auto.

Op de website van Tesla staat het lijstje met snelladers in Nederland. Daar staat ook aangegeven wat er zoal in de pijplijn zit. Zo kun je onder meer een nieuwe Supercharger verwachten in Almere, Amsterdam, Bergen op Zoom, Haarlem, Ridderkerk en Schiedam. Sommigen daarvan worden nog in dit laatste kwartaal van het jaar geopend. Anderen staan op de agenda voor 2022.

De ontwikkelingen zijn vooral fijn voor Tesla-rijders die op vakantie gaan of een zakelijke trip in Europa plannen. Want over de grens is het wat lastiger een laadpaal te vinden. In Duitsland alleen al werden afgelopen kwartaal 111 nieuwe Tesla snelladers geopend. Dus dat gaat lekker. Net als Frankrijk, met 76 nieuwe Superchargers. Op termijn gaat Tesla het laadnetwerk ook voor andere merken openstellen. Daardoor kun je in de toekomst met je Volvo, Volkswagen, Renault of andere EV bij de Superchargers terecht.