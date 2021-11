Ruim 385.000 kinderen in Nederland haalden hun rijbewijs

Da’s best veel toch? 385.000 kinderen die de afgelopen 10 jaar hun rijbewijs hebben gehaald in ons land. Hoe dat zit? Lees dan vooral verder!!

Zoals eerder aangehaald, het is vandaag de eerste dag van een nieuwe maand. Voor als je later terugleest, het is op het moment van schrijven 1 november 2021. En zo’n eerste van de maand is altijd goed voor lijstjes en andere terugblikken.

Zo ook in dit artikel. Want het is vandaag precies 10 jaar geleden dat het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid, kortweg het CBR, begon met de proef om 17-jarigen hun rijbewijs te laten halen. En daar is in die 10 jaar flink gebruik van gemaakt.

Ruim 385.000 minderjarigen deden met succes rij-examen

Toen ondergetekende zijn rijbewijs haalde (overigens vandaag op de dag af 26 jaar geleden), moest je minimaal 18 zijn om voor het examen op te mogen. Ook je rijlessen mocht je pas gaan doen als je die leeftijd had bereikt. Haalde je dan je roze -toen nog- papiertje, dan mocht je direct in je eentje de auto in.

Nu ligt dat net even iets anders. Jongeren kunnen namelijk meedoen aan het zogeheten 2todrive-programma. Dat betekent dat je vanaf 16 jaar theorie-examen mag doen, een half jaartje later mag gaan lessen en op je 17e verjaardag kun je het echte rijexamen doen. Slaag je, dan mag je tot je 18e onder begeleiding van een coach zelf achter het stuur kruipen.

Kan iedereen zomaar coach worden?

Dat ligt eraan. Je moet wel aan wat voorwaarden voldoen. Iedere Nederlander van minimaal 27 die 5 jaar of langer een rijbewijs heeft, mag naast de 17-jarige plaatsnemen. Ok, je mag geen veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad, geen verplichte alcohol-in-het-verkeer-cursus hebben gedaan en niet tijdens het rijden onder invloed zijn, maar dat lijkt ons duidelijk.

En het 2todrive-programma is aangeslagen, ruim 385.000 17-jarigen slaagden voor hun examen. Bovendien is het slagingspercentage met 60,5 procent ook nog eens een stuk hoger dan van de gemiddelde 18-jarige. Dat ligt namelijk op 52 procent.

Het project is geslaagd

Kortom, we kunnen dus concluderen dat 2todrive een geslaagd experiment is. Want anders hadden die 385.000 kinderen nooit hun rijbewijs gehaald. En al heb ik het persoonlijk nooit meegemaakt, ik denk ook echt dat het werkt. De fijne kneepjes van het edele autorijden leren kennen zou bij mij bijvoorbeeld een stuk veiliger gegaan zijn als mijn moeder naast me had gezeten…

Wij hier op Autoblog HQ zijn we als laatste alleen heel benieuwd naar het volgende. Hoe oud was jij toen je je rijbewijs haalde? En als jij hebt meegedaan aan 2todrive, zou je in de comments je ervaringen met ons willen delen?

Alvast bedankt!