Nieuwe 7 Serie (G70) gesnapt op Nordschleife - Autoblog.nl

De nieuwe 7 Serie (G70) maakt testrondjes in zijn natuurlijke habitat.

Nog niet zo heel lang geleden werd de huidige BMW 7 Serie geïntroduceerd. Dat was op de IAA in 2015. De eerste Nederlandse exemplaren konden we verwelkomen in 2016. In 2020 was het tijd voor een zeer discutabele facelift. Daarbij werd de al niet kleine grille vervangen voor een komisch groot exemplaar.

De 7 Serie is wel vaker een polariserende auto geweest, overigens. Na de onthulling van de ‘E65′ in 2002 was de wereld te klein. De volgende BMW 7 Serie lijkt weer zo’n auto te gaan worden. Ondanks dat de facelift van het huidige model slechts een jaartje oud is, staat er al een nieuw model te trappelen.

Automotive Mike spotte een nieuwe Siebener op de Nordschleife. Bronnen dicht bij BMW hebben aan Automotive News verklapt dat we de ‘BMW 7 Concept’ al kunnen bewonderen op de IAA in München in september van dit jaar.

Nieuwe 7 Serie

Het wordt echt een voorbode, geen gekke sedan met enkele design-elementen (alhoewel ‘ie er wel zo uit kan zien). Denk aan de BMW 4 Concept. Die stond in 2019 op de IAA in Frankfurt te schitteren. Op enkele details na was dat gewoon de nieuwe BMW 4 Serie Coupé.

Er is ook een reden waarom er zo snel een nieuw model staat te trappelen. Deze G70-generatie staat op het nieuwe ‘Neue Klasse’-platform en is voorbereid op verbrandingsmotoren én elektromotoren. Er is al bekend dat er een volledig elektrische BMW 7 Serie zal verschijnen. Of deze dan ook de naam ‘i7’ mee krijgt is niet bekend. Wel zal deze uitvoering de V12 gaan vervangen. Die zal namelijk niet meer terugkeren.











PHEV

Daarnaast verschijnen er de nodige plug-in hybrides van de nieuwe 7 Serie. Voor BMW is het platform erg belangrijk, want het Neue Klasse-platform (eigenlijk meer een ‘architectuur’) is breed toepasbaar voor een enorm aantal auto’s. Dan nog even terugkomend op het uiterlijk, een grote grille lijkt terug te gaan keren. Verder doet het front enigszins denken aan de BMW iX.

De koplampen zijn bij de nieuwe 7 Serie aanzienlijk platter en vrij laag gepositioneerd. Hoe dan ook, naast het uiterlijk zal de techniek je doen watertanden. Er staan al de nodige snufjes en gadgets gepland. Veel opties en standaarditems die nu gemeengoed zijn, maakten ooit hun debuut op de BMW 7 Serie.

Credits video en hoofdafbeelding: Automotive Mike.