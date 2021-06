Brabus G 900 Rocket Edition is krankzinnig - Autoblog.nl

Ja, de Brabus G 900 Rocket Edition ziet er zeer bizar uit. De specificaties zijn dat gelukkig ook.

Brabus is zo’n tuner die je soms kan verrassen. Af en toe komen ze met een vrij subtiele auto. Zo eentje die er weliswaar iets dikker uitziet, maar dan ook aanzienlijk sneller is. Combineer dat met de kwaliteit die je gewend bent van de veredelaar uit Bottrop en u zult begrijpen dat we geregeld fan zijn.

Maar er is tegenwoordig ook een trend dat alles dikker, uitbundiger, agressiever en nog meer overdreven moet zijn. De G63 is standaardvorm al geen muurbloempje. Deze Brabus G 900 Rocket Edition is werkelijk knettergek.

Grotere motor

Nu is de techniek van deze G-Klasse dat gelukkig ook. Zoals de naam al een beetje weggeeft, heeft deze auto 900 pk onder de koolstofvezel motorkap. Nu is dat niet direct heel nieuw, er zijn meer tuners die dergelijke waarden weten te halen. Het koppel van 1.050 Nm (1.250 zonder begrenzing!) is wel ongelooflijk hoog.

Dat komt mede doordat ze bij Brabus niet alleen de turbo’s hebben vervangen. Het blok heeft ook daadwerkelijk een grotere cilinderinhoud. In de fabriek van Brabus wordt de cilinderinhoud namelijk vergroot van 3.982 cc naar 4.407 cc. Zowel de boring als slag groeiden. Speciaal werden er nieuwe gesmede zuigers gebruikt.

De turboschoepen zijn niet alleen groter, ze blazen ook harder: 1.4 bar. Verder is zo ongeveer alles aangepast aan de motor. Zelfs de krukas is vernieuwd. Om de motor van voldoende lucht te voorzien, is er een ‘ram-air’-intake aan de voorzijde. De brandstofpomp is nu een stuk groter. Het geheel wordt afgemaakt middels een Brabus-motorcover.

Prestaties Brabus G 900 Rocket Edition

Dan de prestaties, die zijn uiteraard bijzonder indrukwekkend. Wie had eigenlijk anders verwacht? Van 0-100 km/u accelereren is in 3,7 seconden gepiept. De topsnelheid is begrensd op 280 km/u. Dit is gedaan om de banden te beschermen. En ja, dat zijn Pirelli-banden! Maar als je Max of Lance heet, kun je gelukkig ook kiezen uit rubber van Yokohama of Continental. Uiteraard is alles aangepast op het hogere vermogen en het nieuwe prestatiepotentieel.

Qua exterieur- en interieurdesign kunnen we kort zijn: het is allemaal niet subtiel. Brabus heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Dit is nu eenmaal wat de vermogende clientèle wenst. Brabus gaat er 25 van bouwen. Dan hebben we als laatste de prijs voor je. De Brabus G 900 Rocket Edition kost 480.059 euro. Dat is de Duitse export-prijs, zonder BTW en zonder ‘onze’ BPM.

De Brabus G 900 Rocket Edition gaat nú in productie. Brabus neemt zijn, tegen het einde van 2022 loopt het laatste exemplaar van de band.