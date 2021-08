Tradities zijn er om voortgezet te worden. En daarom heeft Max Verstappen voor de GP van België in 2021 een nieuwe helm.

Max Verstappen verwisselt vaker van helm dan de gemiddelde Nederlander van ondergoed. Niets mis mee, moet die jongen ook gewoon lekker doen. Het is niet alleen een traditie om in Spa een nieuwe helm te presenteren. Het is ook een traditie dat deze oranje is. Dat is bij de nieuwe helm van Max Verstappen voor de GP van België in 2021 niet anders.

Max Verstappen Helm België 2021

Het oranje thema is primair, met wat nieuwe details aan de zijkant en bovenop. De leeuw is in het wit uitgevoerd. Nieuw is er dat er nu twee verschillende kleuren oranje gebruikt zijn voor de helm. De binnenzijde van de helm is tevens oranje. Naar het schijnt zitten er ook kleine speakertjes ingebouwd die het wilhelmus 24/7 afspelen.

Mocht je helemaal weg zijn van deze helm dan kun je een schaalmodelletje scoren. Ze komen beschikbaar in schaal van 1:4 voor 60 euro en op schaal van 1:2 voor 160 euro. Past helemaal mooi bij je Max Verstappen agenda, Verstappen etui, Verstappen bidon en Verstappen kussen terwijl je in slaap valt onder je Verstappen dekbedovertrek.