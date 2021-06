Dit moet je lappen voor een Yaris die hoog op de poten staat - Autoblog.nl

Lekker die extra bodemvrijheid. Kun je in alle rust de camping oprijden. Maar wat is de prijs van de Toyota Yaris Cross eigenlijk?

Bij de Toyota Yaris denk je automatisch aan een hatchback. Voorheen hing er nog een groot bejaarden imago rondom dit model. Dat is met de laatste generatie wel verleden tijd. Helemaal met de komst van de GR Yaris. In het geval van de Yaris Cross komt dat bejaarden gevoel toch weer een beetje terug. Toyota heeft nu de prijs van Yaris Cross bekendgemaakt.

Toyota Yaris Cross prijs

Vanaf 24.295 staat deze Yaris Cross bij je op de stoep. En omdat jullie zo gek zijn van Private Lease is ook daar een prijs van bekendgemaakt. Dat begint bij 395 euro per maand. Dat is op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De Japanse autofabrikant brengt de Yaris Cross in meerdere modeluitvoeringen op de markt. Het begint met een 1.5 VVT-i benzine met 125 pk en een handbak. Dan is er ook nog een hybride. Dat betreft een 1.5-liter met 116 pk met standaard een automaat. De prijs voor deze hybride rakker ligt op € 30.995. Das flink meer geld, maar dat komt omdat dit meteen een First Edition betreft met extra goodies. Sowieso kan de prijs behoorlijk oplopen. Kies je voor de allerdikste Launch Edition hybride dien je 37.695 euro over te maken naar Toyota.

De lancering van dit model is niet zo gek. Modellen als de C-HR en RAV4 zijn al jaren een succes. Nog zo’n crossover erbij kan dus geen kwaad voor Toyota. Bovendien is de Yaris Cross het perfecte alternatief voor iedereen die geen fan is van het uitgesproken uiterlijk van de C-HR. Deze crossover is immers een stuk minder controversieel getekend.

Vanaf medio september 2021 is de Yaris Cross bij de dealer te bewonderen. Verder is het goed om tegen je opa te zeggen dat het vanaf nu al mogelijk is om een bestelling te plaatsen.