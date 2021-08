M440i met 420 pk is betaalbaar M4-alternatief

Het is niet heet, maar wel lekker warm, deze M440i met 420 pk. En is dat niet hoe je een cabriolet wil hebben?

Een sportief model combineren met een cabriolet-koets. Het is een beetje een vreemde en tegenstrijdige combinatie. In veel gevallen betekent het namelijk niet automatisch dat je een betere auto hebt. Het is het duurste van het duurste, niet zozeer het beste van het beste.

Sinds kort is er namelijk ook een M4 Cabriolet Competition. Dat is met 510 pk en alle goodies van het Competition pakket eigenlijk overkill. Maar het kan ook zijn dat je een M440i nét eventjes te gewoontjes c.q. te langzaam vindt. Gelukkig is daar de AC Schnitzer ACS4 4.0i Cabriolet.

M440i met 420 pk

De tuners uit Aachen hebben zich behoorlijk ingehouden met hun laatste project. In plaats van een gekke bodykit of extreme motortuning, doen ze het rustig aan. Een bewuste keuze, anders kom je al te veel in het vaarwater van de M4 Cabriolet. De M440i met 420 pk levert dat vermogen dankzij een aangepaste ECU, waarop AC Schnitzer garantie geeft. Nog een voordeel is dat de CO2-uitstoot gelijk blijft.











Verder zijn er nieuwe veren voor een fraaiere stance en iets betere wegligging. De spacers geven de auto optisch een gespierder uiterlijk. Uiteraard hebben de dames en heren van AC Schnitzer ook velgen in de aanbieding. Er is keuze uit de AC1 en de AC4. In beide gevallen kun je kiezen uit 19 inch of 20 inch. De velgen zijn erg prijzig, maar houdt er rekening mee dat het gesmede wielen zijn, in plaats van het gietspul dat je standaard onder een BMW M440i of bijvoorbeeld Alpina B3 krijgt.











Uitlaat

Voor een betere sound is er een nieuw uitlaatsysteem van roestvrij staal. Het is modelijk om de eindpijpen in chroom, carbon of met een geanodiseerde finish (zwart dus) te krijgen. In het interieur zijn er kleine wijzigingen in de vorm van nieuwe pedalen en een AC Schnitzer iDrive-controller.













Mocht je de M440i met 420 pk van AC Schnitzer iets overkill vinden qua motor, zijn er opties om de minder bedeelde 4 Series ook vlotter te maken. De BMW 420i Cabriolet gaat van 184 pk / 300 Nm naar 224 pk/360 Nm. De 430i stijgt van 258 pk/400 Nm naar 300 pk/470 Nm.

Ook de diesels kunnen sneller gemaakt worden. De 430d stijgt van 286 pk / 650 Nm naar 330 pk en 730 Nm. Heb je de aparte smaak en de dikste diesel gekocht? Goed nieuws, die kan ook aangepast worden van 340 pk / 700 Nm naar 385 pk / 790 Nm.

Alle onderdelen kun je per direct bestellen.