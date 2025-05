Nieuwe Opel Frontera gaat terug naar zijn roots

Zo kennen we de Frontera weer.

Vorig jaar maakten we kennis met een gloednieuwe Opel Frontera. In plaats van een terreinwagen is het nu een compacte crossover. Daar kun je wat van vinden, maar de naamgeving is in ieder geval minder misplaatst dan de Ford Capri. De Frontera heeft op z’n minst nog globaal dezelfde vorm.

Het origineel was een onvervalste terreinwagen met een ladderchassis en lage gearing. De nieuwe Frontera is dat zeker niet, maar Opel presenteert nu wel een ruige off-roadversie: de Frontera Gravel. Daarmee keert de auto dus een beetje terug naar zijn roots.

De Frontera Gravel is voorzien van Borbet-velgen met dikke BFGoodridge-terreinbanden. De bodemspeling lijkt echter nog hetzelfde. Er wordt ook geen melding gemaakt van aanpassingen aan het onderstel. Wel is de auto uitgerust met een lier, extra verlichting, een bagagerek op het dak, koffertje aan de zijkant: de hele mikmak.

De Frontera is verkrijgbaar als hybride en als EV, maar hier gaat het om de volledig elektrisch variant. Niet heel handig als je op reis wil gaan door afgelegen gebieden. Elektriciteit kun je niet in een jerrycan stoppen.

Uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel uit, want deze auto gaat niet door de Sahari trekken. In plaats daarvan neemt Opel deze showauto mee naar XS Carnight Wörthersee, wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Wörthersee was natuurlijk altijd een Volkswagen-feestje, maar dit nieuwe event wordt gesponsord door Opel.

De Frontera Gravel is dus een eenmalige actie puur voor de show. Maar ook deze auto bewijst weer: van rallyaccessoires wordt iedere auto cool.