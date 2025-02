Herboren Opel-klassieker krijgt net zo klassieke behandeling

Wie nooit had gedacht dat Irmscher deze Opel kon aanpakken heeft het mis.

Als je denkt aan een Irmscher, dan denk je wellicht aan een product uit de hoogtijdagen van de Duitse tuner. Dikke bumpers, grille zonder Opel-logo met enkel de Irmscher-badge rechtsonder en dikke velgen: elke Omega, Senator, Astra, Kadett of Corsa kan het krijgen. Irmscher groeide best aardig mee met de ontwikkelingen bij Opel zelf en door de jaren heen kon je vrijwel elk model met een vorm van tuning van het merk krijgen. Inclusief de huidige tijd, waar je nog steeds dikmaakspul van de tuner voor elke Opel (en meer) kan krijgen.

Irmscher Frontera

Zo komt ook een geinige woordencombinatie tot realiteit: Irmscher Frontera. Voor zover wij kunnen vinden: als Irmscher zich eens aan een Frontera heeft vergrepen, dan is het zo zeldzaam dat enkel de folders nog bestaan. Het model uit de jaren ’90 was geen groots ontvanger van de tuning.

Tijd om dat recht te zetten: de Irmscher Frontera is terug. In 2025! Dit uiteraard omdat Opel de Frontera weer verkoopt, maar dit keer als een crossover met zeven zitplaatsen. En als het een moderne Opel is, kijkt de tuner uit Remshalden weer mee en doen ze hun ding.

En eh, tsja. Het is wel een dikkere sjaak dan een standaard Frontera, het moet gezegd worden. Heuse chromen sidebars om makkelijker in te kunnen stappen, het zou bijna passen bij de gemiddelde koper van een Frontera. Uiteraard krijg je ook de rest van het Irmscher-standaardpakket erbij. Denk aan iets dikkere bumpers en skirts en zelfs een achterspoiler. Je mag kiezen uit drie velgdesigns en je krijgt ook een stickerpakket voor op de zijkant. Heet!

Eigenlijk zit je gewoon te wachten totdat iemand het ding een keer ophoogt en er een bullbar voorop en een reservewiel achterop monteert. Tot die tijd is de Irmscher Frontera waarmee je het moet doen. Bonuspunten voor de grille: dankzij het zwarte Opel-logo valt die zo weg dat het op een originele Irmscher-grille lijkt. Alleen zelf nog even een blokjespatroon erbij aanbrengen.