Belgische overheid veilt in beslag genomen Lambo

Met weinig kilometers ook nog eens.

We schreven laatst over een verwaarloosde 205 GTi en een extreem vunzige 316d die geveild worden door de Belgische overheid. Daardoor krijg je misschien de indruk dat de Belgen alleen gare auto’s verkopen. Niets is echter minder waar, want nu hebben ze een hele dikke Lambo in de aanbieding.

Het betreft een Lamborghini Huracán Performante Spyder. Als je niet zo thuis bent in de Lambo’s: de Performante was de hardcore versie van de pre-facelift Huracán. Dit was een directe rivaal van de Ferrari 488 Pista, al verscheen die auto een jaartje later.

De volledige naam luidt Huracán LP640-4, dus dan weet je ook meteen dat deze auto 640 pk en vierwielaandrijving heeft. De Perfomante Spyder weegt 35 kg minder dan de gewone Huracán Spyder, en heeft verder onder meer een aangepast onderstel en extra downforce dankzij een actieve spoiler.

Het betreft een witte auto met een Duits kenteken, dus dan denk je al snel aan een huurauto. Maar dat is waarschijnlijk meer een Nederlands fenomeen. De kilometerstand wijst in ieder geval niet op een huurauto, want de teller staat op slechts 6.789 kilometer.

Op de foto’s ziet de auto er niet direct fabrieksnieuw uit, omdat ‘ie onder een flinke laag stof zit. Je zou denken dat een snelle schoonmaakbeurt wel de moeite waard is als je een auto wil verkopen, maar daar denken ze bij de Finshop anders over.

Helaas kun je als particulier niet zomaar meebieden op deze auto. Deze Lambo maakt onderdeel uit van een veiling voor “professionelen uit de automobielsector”. Handelaars kunnen wel hun slag slaan door per mail een bod uit te brengen.