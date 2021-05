Nieuwe Rolls van Drake is een draak van een auto - Autoblog.nl

Welkom in 2003, de hoogtijdagen van MTV Cribs en rappers met dikke bakken. In deze aflevering de nieuwe Rolls-Royce van rapper Drake.

De Canadese rapper Drake steekt niet onder stoelen of banken dat hij fan is van het Britse automerk Rolls-Royce. De artiest heeft er al een aantal versleten en onlangs is er wat nieuws in de garage van de beste man verschenen. Een Rolls-Royce Cullinan, maar natuurlijk wel eentje met een twist.

In 2003 was er nog geen Cullinan, maar de SUV had zo in een aflevering van de tv-serie MTV Cribs gekund. Met name de overdaad aan chrome is een element van de rapscène dat het al sinds de jaren negentig goed doet. Drake heeft de sleutels van zijn nieuwe Rolls-Royce Cullinan aan Chrome Hearts gegeven. Deze partij mocht vervolgens losgaan met de SUV. Dat hebben ze geweten.

In Goodwood zullen ze een teiltje nodig hebben om deze creatie te verwerken. De auto is op z’n zachtst gezegd opvallend aangepakt. De Spirit of Ecstasy is vervangen voor een beeldje dat bestaat uit kruizen. Dat thema is doorgetrokken in het interieur. Je moet niet in je blote reet op de stoelen plaatsnemen. Na 30 minuten zitten zullen de nodige afdrukken op je achterste te vinden zijn. Het is een lekker druk interieurtje zullen we maar zeggen.

In de Amerika’s vinden ze dit kunst. Nee, echt! De nieuwe Rolls-Royce Cullinan van Drake heeft een plaatsje gekregen in het Institute o Contemporary Art Museum in Miami. Vanaf 15 mei zal de SUV daar tentoongesteld worden.