Rolls-Royce geeft de Cullinan kekke kleurtjes - Autoblog.nl

De Bespoke-afdeling van Rolls-Royce laat zich weer eens van zijn vrolijke kant zien met de Colors of Cullinan Collection.

De Rolls-Royce Cullinan is waarschijnlijk de minst subtiele SUV die je momenteel kunt bestellen. Ten eerste vanwege zijn omvangrijke afmetingen en ten tweede vanwege zijn bombastische styling. Dat laatste heeft de Phantom natuurlijk ook, maar het feit dat de Cullinan een SUV is geeft daar nog eens een extra dimensie aan.

Een ingetogen Cullinan bestaat dus niet, maar je kunt er altijd nog een schepje bovenop doen met een opzichtige uitvoering. Rolls-Royce schijnt dat tegenwoordig te willen stimuleren. Ze komen namelijk regelmatig met opvallende uitvoeringen op de proppen. Rolls-Royce omarmt de nouveau riche dus volledig.

De Bespoke-afdeling van Rolls-Royce presenteert nu met ‘Colors of Cullinan Collection’. Dit is een selectie van acht bijzondere kleuren voor de Cullinan. De eerste vier Cullinan’s in deze opvallende uitvoeringen laat Rolls-Royce nu zien.

Het gaat om de kleuren Bright Red, Paradiso Blue, Dark Olive en Selby Grey. Dit zijn allemaal kleuren die ze nog nooit eerder hebben gebruikt. Mocht je in Rolls in een van deze kleuren gezien denken te hebben, dan was het dus net een ander kleurtje. Uiteraard kun je bij Rolls-Royce elke willekeurige tint uit het zichtbare kleurenspectrum bestellen, maar voor de klanten die niet kunnen kiezen is een van deze auto’s wellicht een optie.

Naast de kleuren vallen ook de zwarte raamlijsten van de auto’s uit de Colors of Cullinan Collection op. Dit doet denken aan de Cullinan Black Badge, maar bijbehorende velgen en de donkere grille ontbreken. Geen Black Badge dus.

De Colors of Cullinan Collection is bedoeld voor de VS, maar wellicht hebben ook Europese klanten er wat aan. Nu weten ze misschien welke kleur ze moeten kiezen voor hun eigen Cullinan. Of welke kleur ze juist niet moeten kiezen.