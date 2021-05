Productiestart Duitse Tesla Gigafactory uitgesteld - Autoblog.nl

Het gaat langer duren dan ze bij Tesla voor ogen hadden, het productieproces in de Gigafactory in Berlijn duurt een halfjaar langer dan gedacht.

Tesla is hard bezig om het aantal Gigafactory’s op deze wereld uit te breiden. In Shanghai, China heeft het merk er één. Ook de bouw van een productiefaciliteit in Duitsland is in volle gang. Helaas voor Elon Musk en zijn Tesla loopt het project een vertraging op van enkele maanden.

Tesla Gigafactory in Berlijn

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze zomer de eerste Tesla’s van Europese makelij zouden zijn. Dat gaat niet lukken. Bronnen die zich met het project bemoeien hebben tegenover Automobilwoche gezegd dat ze te maken hebben met een vertraging. Het licht voor de productie gaat niet in juli 2021, maar pas in januari 2022 op groen. Een vertraging van een halfjaar.

Als de fabriek straks in 2022 operationeel is kan Tesla’s veel sneller auto’s leveren aan klanten in Europa. Of dit nog gevolgen gaat hebben voor de komst van de Tesla Model Y is afwachten. De productie van dit model voor de Europese markt moet plaatsvinden in de Tesla Gigafactory in Berlijn. Tesla zelf communiceert nog altijd een levering van eind 2021. Wellicht dat er dan toch eerst exemplaren vanuit de Verenigde Staten naar Europa komen.