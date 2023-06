Noodweer Duitsland sloopt Audi Centrum [video]

Audi Zentrum Kassel werd zwaar getroffen door noodweer, met schades aan een R8 en meer auto’s.

Noodweer is altijd iets akeligs voor ons autoliefhebbers. Het is iets waar je geen grip op hebt. Je kunt proberen schade te voorkomen, maar moeder natuur houdt geen rekening met je geliefde bolide. Een garage hebben helpt. Echter is een dak boven je hoofd ook niet altijd een garantie. Vraag dat maar aan de dames en heren van Audi Zentrum Kassel.

Noodweer Duitsland treft Audi Centrum

Het ging afgelopen week flink te keer in Nederland met zware buien. De tientallen millimeters regen stellen echter niets voor in vergelijking met het noodweer waar delen van Duitsland mee te maken hebben gekregen gister. Ondergelopen straten, omgevallen bomen en zware hagel kregen diverse gebieden te verwerken.

Ook een Audi Centrum in Kassel werd waar getroffen door het noodweer. Kassel ligt ten oosten van Dortmund in het midden van Duitsland.

Een harde wind in combinatie met grote hagelstenen zorgden voor serieuze schade aan de auto’s en het pand. De zware hagel wist zich door het glas te boren, waardoor ook voertuigen binnen de dealer getroffen werden door het noodweer. Onder andere een Audi R8 in de werkplaats raakte beschadigd.

Nog meer schade op de parkeerplaats van de dealer. Deuken in de carrosserie en gesneuvelde ruiten van gloednieuwe (voorraad)auto’s zijn te zien op TikTok video’s. Volgens uploaders loopt de schade in de miljoenen euro’s.

Audi Centrum Kassel heeft op sociale media aangegeven dat de storm inderdaad een zware impact heeft gehad op het bedrijf. Er is een hotline in het leven geroepen voor klanten die vragen hebben. Een nieuwe auto uitzoeken is er voorlopig niet bij bij de Duitse Audi dealer.