Hyundai IONIQ 5 N: nep versnellingsbak en meer details

De Hyundai IONIQ 5 N komt er eindelijk aan! De eerste details zijn bekend.

Terwijl Kia de EV6 GT met 585 pk al een tijdje geleden heeft gepresenteerd, wachten we bij Hyundai nog altijd op de technische evenknie in vorm van de IONIQ 5 N. Geduld is een schone zaak zeggen ze dan. En het is te hopen dat het wachten wordt beloond.

Op dit moment is de Zuid-Koreaanse autofabrikant druk met het uitvoeren van de laatste tests van de IONIQ 5 N. De elektrische auto staat op hetzelfde E-GMP platform als de reguliere IONIQ 5 en de Kia EV6.

De N wordt getest op dé plek waar een auto met deze naam thuishoort, namelijk de Nürburgring in Duitsland. Een duurzaamheidstest van 10.000 km op de Nordschleife zit er inmiddels op. Het merk is net begonnen aan een tweede test van nog eens 10.000 km.

De IONIQ 5 N is de eerste elektrische performanceauto van het merk met een N-label. Hoeveel vermogen de gepeperde EV gaat krijgen willen de Koreanen nog niet zeggen. Wel hebben ze andere leuke details bekendgemaakt.

Hyundai IONIQ 5 details: Koeling

Belangrijke uitdagingen voor Hyundai liggen bij de elektronica en software. Bij een EV kan een accupakket ontzettend warm worden zodra je langdurig performance van de auto vraagt. Het resultaat kan dan zijn dat de auto vermogen gaat knijpen. De IONIQ 5 N is uitgerust met intelligente systemen die het warmtebeheer nauwkeurig in de gaten houden. Niet alleen goed voor de performance, maar ook om de levensduur van de accu te verlengen.

Daarmee is de N zoveel meer dan een opgevoerde IONIQ 5. De N is bijvoorbeeld uitgerust met N Battery Preconditioning en N Race. Deze twee systemen houden zich bezig met een goede en efficiënte koeling van het accupakket en de elektromotor.

Rijmodi

Dit speelt zich allemaal af op de achtergrond. Wat merk je als bestuurder van de IONIQ 5 N, afgezien van meer vermogen? In elk geval twee nieuwe rijmodi. De Hyundai IONIQ 5 N komt met een Drag- en een Track-modus. In de Drag-modus ligt de concentratie op zoveel mogelijk vermogensafgifte voor een korte acceleratie. Bij de Track-modus wordt juist gekeken naar een zo laag mogelijke batterijtemperatuur zodat je meerdere ronden kunt knallen zonder dat de boel overhit raakt.

We hadden het net al even over N Race. Ook in deze stand kun je spelen met configuraties. Binnen N Race zijn er de Sprint of Endurance opties. Met Sprint kan de bestuurder zelf kiezen of het volledige vermogen vrijgegeven moet worden. Terwijl bij Endurance de focus juist ligt op een zo lang mogelijke range wanneer de Hyundai IONIQ 5 N zich op het circuit begeeft.

Remmen

Nog meer details, de Hyundai IONIQ 5 N is uitgerust met hydraulische remmen. In vergelijking met de reguliere remmen op een IONIQ 5 bieden deze extra remkracht. De maximale vertragingskracht door regeneratief remmen ligt op 0,6 G.

De schijven hebben een diameter van 400 mm. Leuk tussendoortje: een Aventador heeft ook zulke grote schijven. Die zijn dan wel carbon keramisch, maar toch. Volgens Hyundai merk je nauwelijks het verschil tussen regeneratief en hydraulisch remmen.

Geluid

Er is geen verbrandingsmotor onder de kap. En dat betekent een gebrek aan geluid. Hyundai lost dit op met N Active Sound. Over de 10 speakers kan een geluid afgespeeld worden tijdens het autorijden. Er is keuze uit drie verschillende geluidsthema’s. Tja, mijn ervaring is dat je beter stilte kan hebben dan die neppe zooi. Maar dat is mijn mening.

De drie verschillende thema’s hebben de namen Ignition, Evolution en Supersonic. Ignition lijkt op de 2.0-turbomotor van N-modellen inclusief pop en bangs (jeej). Evolution is een elektrisch geluid geïnspireerd op de N 2025 Vision Gran Turismo Concept en RN22e. Dan is er nog Supersonic, dat geluid van een straaljager maakt. Ja, dat lees je goed.

Neppe versnellingsbak

Schakelen is er niet bij in de Hyundai IONIQ 5 N. Toch hebben de Koreanen hier wat voor bedacht met N e-Shift. Dit systeem bootst de achttraps transmissie met dubbele koppeling (DCT) van N-modellen na. Het simuleert schokken van schakelmomenten door te spelen met het koppel. Ben benieuwd hoe dat in de praktijk rijdt. Klinkt toch een beetje maf. Zoals Nielson ooit zong: Waarom zou je dat doen?

Onthulling op Goodwood

De onthulling is al heel dichtbij. Op het Goodwood Festival of Speed trekt Hyundai het doek van de IONIQ 5 N. Het merk is aanwezig met meerdere auto’s, waaronder andere N-modellen en ook komt de N Vision 74 waterstof-hybride in actie.