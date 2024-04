Kans steeds kleiner dat jij door een trein wordt geramd

Minder onbewaakte spoorwegovergangen, minder kans op een trein tegen je mik.

Eigenlijk zijn spoorwegovergangen zonder enige vorm van veiligheidsmaatregelen niet meer van deze tijd. Vinden ze ook bij ProRail. Daarom is het bedrijf de afgelopen jaren druk bezig geweest om het aantal onbewaakte spoorwegovergangen te sluiten of te beveiligen.

Bij dit soort spoorwegovergangen zijn geen slagbomen of signalen om je te waarschuwen voor een aankomende trein. De automobilist is op zijn eigen verstand aangewezen. Links kijken, rechts kijken. Nog een keer naar links. Oké, de kust is veilig en hop je maakt de oversteek. Klinkt wel heel erg jaren zestig hè? Anno 2023 moet dat beter kunnen en dat is gelukkig ook het geval.

De afgelopen jaren zijn maar liefst 150 onbewaakte spoorwegovergangen gesloten of beveiligd, aldus cijfers van ProRail die zijn opgevraagd door de NOS. Nederland telt meer dan 2.000 spoorwegovergangen.

Sinds 2018 is het bedrijf druk met het sluiten of beveiligen van dit soort levensgevaarlijke overgangen. Want helaas is het meerdere keren misgegaan met een dodelijke afloop. Het is toch meestal 1-0 voor de trein als deze met een flinke gang een auto ramt die net over de overgang komt.

Helemaal verleden tijd zijn onbewaakte spoorwegovergangen nog niet. Vandaag de dag zijn er nog 28 over in Nederland. De prioriteit is hoog bij ProRail om deze alsnog te sluiten. Het bedrijf hoopt dit jaar nog 13 van de 28 overgangen te sluiten. De rest heeft meer tijd nodig.

Voor de automobilist is dit een goede zaak. Wie in de Randstad woont heeft overigens nauwelijks te maken met onbewaakte spoorwegovergangen. De resterende onbewaakte overgangen bevinden zich vooral op afgelegen locaties in Nederland in het oosten, zuiden of noorden van het land. Wie in deze gebieden woont is er vaker alert op dat er een onbewaakte overgang op de route kan zijn. Desalniettemin is beveiligen of sluiten beter dan zo doorgaan. Het verkleint de kans op doden in het verkeer wat ook weer goed is voor de statistieken. Meer doden betekent immers meer 30 km/u zones zoals Amsterdam, je weet zelf.