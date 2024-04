Koop de meest uitgesproken AMG van Marktplaats

Goedemorgen, deze AMG GT 4-Door op Marktplaats is niet te missen op de parkeerplaats.

Laten we eerlijk zijn. De meeste AMG’s zijn grijs of zwart. In vergelijking met 20 jaar geleden zijn de modellen een klap meer uitgesproken geworden. Je kunt vandaag de dag heel makkelijk zien dat je met een Mercedes-AMG te maken hebt. Een donker kleurtje zorgt er toch enigszins voor dat de auto meegaat in het verkeer. Deze niet!

Met deze AMG 4-Door op Marktplaats ga je absoluut niet mee in het verkeer. Anoniem plofkraken, op koffie bij je schoonmaker, solliciteren voor een nieuwe baan of even naar de supermarkt is er niet bij. Je zult altijd diegene zijn met ‘die groene AMG’. Een voordeel, het dievengilde zal geen interesse hebben in je Mercedes. Die hebben liever een zo anoniem mogelijke auto. Eigenlijk ideaal, dit ding.

Uitgesproken 4-Door AMG op Marktplaats

Waar je naar kijkt is een Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 63 S E Performance. De krachtige PHEV van de 4-Door reeks, met een systeemvermogen van 843 pk. Een 4.0 liter biturbo V8 krijgt hulp van een elektromotor om dit voor elkaar te boksen. Het koppel is met 1.400 Nm ook niet kinderachtig. Het beest sprint in 2,9 seconden naar de honderd en de topsnelheid ligt op 316 km/u. Als je wil kun je ook elektrisch rijden. In theorie dan, want het opgegeven rijbereik van 12 kilometer is niet echt fantastisch. De focus ligt dan ook op ordinaire power, niet op het redden van de wereld.

Dat straalt deze dan ook niet uit. De op Marktplaats aangeboden AMG GT 4-Door heeft een makeover gehad van Mansory. Dat betekent enorm veel carbon frutsels, waaronder een diffuser, spoiler, motorkap, zijskirts en voorlip. Maar ook flinke jetsjers en een groen kleurtje. In het interieur gaat de makeover door, met een zwart en geel interieur. Het moet je smaak zijn. Moeten we er wel bij zeggen.

Exclusiviteit heeft zo zijn prijs. Deze Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 63 S E Performance door Mansory is daar geen uitzondering op. De ontzettend uitgesproken AMG staat op Marktplaats voor vier ton in euro’s. Dan rij je er ook keurig bij, toch?