81-jarige vliegt met 993 Turbo van een brug

De Porsche 993 Turbo van de 81-jarige man moest na de crash opengeknipt worden.

Je kan zeggen wat je wil, maar op de Nederlandse snelweg kom je nauwelijks een opa tegen in een auto waar je het niet in verwacht. Dat is wel anders in Duitsland. Op de autobahn kan je een Ferrari of een snelle Porsche in je spiegels krijgen, ga je aan de kant blijkt er een opaatje achter het stuur te vinden. Tempo maken is nog zeer gebruikelijk voor de oudjes daar! Lekker hoor, zo heurt het.

Porsche 993 Turbo crash

Dat het soms ook mis kan gaan is weer de andere kant. Ach, een auto-ongeluk overkomen is van alle leeftijden. Door naar het verhaal in kwestie. In het Duitse Weiz eindigde een Porsche 993 Turbo door een crash in de rivier. De 81-jarige bestuurder verloor de macht over het stuur op een brug, de auto raakte van de weg en eindigde in het water. Spectaculair materiaal in een actiefilm, helaas is dit de realiteit met échte gevolgen.

Wonder boven wonder wist de 81-jarige het zware ongeval te overleven. Hij zat wel klem in de Porsche 993 Turbo na de crash. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto open te knippen. Zo konden ze de man bevrijden. Voor de 408 pk sterke 993 is het einde verhaal. Er waren maar liefst 26 medewerkers van de hulpdiensten betrokken bij de reddingsactie. Een kraan werd opgeroepen om de Porsche uit de rivier te hijsen.

De vroege 911 Turbo-modellen staan bekend dat ze listig kunnen zijn. Wanneer je het gaspedaal vloert en de turbo doet zijn werk kan de auto verrassend krachtig voor de dag komen. Het is dan twee handen aan het stuur houden om het vermogen te controleren. Kinderspel bij moderne auto’s met allerlei systemen, maar dat was met een 993, 964 en ouder een stuk lastiger.

Porsches en water zijn geen goede combinatie deze dagen. Afgelopen weekend parkeerde een man zijn hagelnieuwe 992 GT3 RS in het water. Uit de buurt blijven van beekjes, rivieren, slootjes en de zee beste Porsche-eigenaren. U bent gewaarschuwd.

Fotocredit: Stadtfeuerwehr Weiz via Facebook