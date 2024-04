Nederlanders niet het grootste kampeervolk!

En jij maar denken dat Nederlanders veel meer kamperen dan andere Europeanen.

Als je het aantal sleurhutten op de weg ziet in de zomer denk je soms maar één ding: wij Nederlanders zijn gek op kamperen. Je hebt het zelf ongetwijfeld een keer gedaan, of je kent iemand die het doet. Slapen in een caravan of tentje zit in ons dna. Is dat wel echt zo, want hoe zit dat met andere landen?

Nou, dat Nederlanders tot de top van het kamperen behoren staat vast. Dat blijkt uit de meest recente data van statistiekbureau Eurostat die door branchevereniging Kampeer en Caravan Industrie (KCI) zijn geanalyseerd. Hollanders kamperen drie keer meer in vergelijking met Duitsers en zelfs vijf keer meer dan Belgen.

Nederland staat zelfs in de top 5 als het gaat om het aantal kampeernachten in vergelijking met andere Europese landen. Ons land staat op de vijfde plaats met bijna 26,5 miljoen nachten gespendeerd op een camping in 2022. Dat komt per inwoner neer op een jaargemiddelde van 1,5 nacht op een camping.

Op de vierde plaats staat Zweden met een gemiddelde van 1,6 nachten. Op drie Denemarken met een gemiddelde van iets meer dan 2 nachten, op de tweede plaats Frankrijk met dik meer dan twee nachten en op één de Kroaten met 5,5 overnachtingen op een camping.

Na corona is kamperen gegroeid in populariteit. Dit is terug te zien in het aantal caravan- en camperverkopen. In 2022 werd door inwoners van alle 27 EU-landen meer dan 393 miljoen nachten gekampeerd. Ter vergelijking: in 2014 ging het nog om 311 miljoen campingnachten. Kamperen is hot en in veel Europese landen stijgen het aantal kampeernachten naar recordhoogten.

De cijfers bewijzen dat wij Nederlanders inderdaad gek zijn op kamperen, maar dat we in vergelijking met sommige andere Europese landen nog een lange weg te gaan hebben. Kortom, als jij nu of van de zomer op de camping staat is de kans statisch gezien groot dat je een Zweed, Fransman, Deen of een Kroaat gaat aantreffen. Ik voel nu al een goede mop opkomen. Iemand nog een leuke camper?

Foto: Urus caravan via @tthj op Autoblog Spots