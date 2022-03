Norris wil verandering van Djedda Corniche circuit

Lando Norris wil dat de FIA veranderingen aanbrengt aan het Djedda Corniche circuit.

Er is nogal wat te doen rondom de Grand Prix in Saoedie-Arabië dit weekend. Nou zou dat waarschijnlijk sowieso het geval zijn geweest. Het land heeft nou eenmaal niet het imago als een van ’s werelds vriendelijkste party places. Er zijn echter ook nog twee klappers op de vuurpijl die het nodige stof hebben doen opwaaien. Letterlijk en figuurlijk in dit geval.

Op vrijdag was er een aanslag op de Aramco-fabriek tien kilometer verwijderd van het circuit. Gisteren was het Mick Schumacher die kablabber ging in de kwalificatie. De Duitser kwam er zonder kleerscheuren af. Het ongeluk waarbij hij 33G moest incasseren zorgt echter wel dat hij vandaag niet mee kan doen. Haas F1 zit nog niet zo lekker in de reserveonderdelen.

Het is niet de eerste klapper op het circuit en zal waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Dit is nog een reden waarom de race enigszins controversieel is. Her en der wordt gemord dat Liberty Media en de FIA veiligheid opofferen op het altaar van oliedollars. Nou zijn de auto’s tegenwoordig gelukkig heel veilig, maar je kan inderdaad je vraagtekens hebben of dat ook geldt voor deze baan met hoge snelheiden, blinde bochten en de muren dichtbij.

In een goede oude vorm van rijdersprotest, heeft Lando Norris dan ook aangegeven dat hij wil dat het Djedda Corniche circuit nog voor de race wordt aangepast. Het gaat dan om de plek waar Schumacher gisteren crashte. In de F2 had Cem Bolukbasi er ook een heftige crash waardoor hij voor checks naar het ziekenhuis moest. Norris wil nu actie:

Just with this type of car, you can’t have such an aggressive kerb at such a speed that we are running at, and what makes it worse is how it’s angled to come back and then curves round. You just get it a little bit wrong and it can be a big incident as we saw. It needs to be edited for the race and changed a bit because, especially in a race situation, if you are following or just get a bit of understeer because of the dirty air or so on, through no fault of your own you can just get caught out. And with the car and how it is with the kerb, it can easily end up in a bad place. They need to change it for the race.

Lando Norris, ontpopt zich als de nieuwe Jackie Stewart