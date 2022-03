Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2022

Vorig jaar was de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedie-Arabië best spannend. Dit jaar ook?

De Grand Prix van Saoedie-Arabië van vorig jaar was gevoelsmatig gisteren nog op TV, maar het is alweer tijd voor de editie van 2022! Vorig jaar was de race de op een na laatste race op de kalender, dit jaar is het de op een na eerste. Even was het echter bibberen of het feest wel door zou gaan. Een bomaanslag gisteren op de faciliteiten van oliemaatschappij en F1 sponsor Aramco schudde alles op.

Uiteindelijk worden de contracten echter gehonoreerd en gaat men gewoon racen. Naar verluidt ook omdat het de coureurs anders wel eens lastig zou kunnen worden gemaakt het land te verlaten. Wilde geruchten of niet, het is een interessante gedachtengang. Enfin, laten we maar gewoon gaan kijken naar die kwali…

Q1

Norris hobbelt alle kanten op in de McLaren. Team oranje heeft porpoising duidelijk nog niet onder de knie. Wel lijkt Macca ietsje beter te gaan hier in Abu Dhabi dan vorige week in Bahrein. In ieder geval houden ze nu een paar Alfa’s, Williamsen en Astons achter zich. En de Mercs trouwens ook, alleen hebben Russell en Hamilton nog geen tijd gedaan op de softs.

Dan gaan de Ferrari’s ervoor zitten. Paarse tijden waren te verwachten, doch net voordat de rode brigade over de finish komt, hangt er een rode vlag. Latifi is de muur in gevlogen in bocht 13. Balen want het beste is nu natuurlijk van de banden af. Hoewel Ferrari geacht moet worden ook op niet geheel vers rubber Q2 te halen natuurlijk. Hoe dan ook: de coureurs hebben dus even pauze.

Hilariteit ontstaat als Hamilton vervolgens op de radio vraagt hoeveel trager hij was dan Russell in de eerste sector. Het antwoord is namelijk ‘7 tienden’, wat Lewis hoogst verbaast. Dat hoort ‘ie niet vaak natuurlijk, zelfs niet met een ‘momentje’ in de sector. Een voorteken van dingen die komen gaan?

Verstappen gaat vervolgens naar zijn eerste snelle tijd en naar P1. Even later blijken de Ferrari’s echter een stuk sneller. Deze keer is het Carlos Sainz die naar de beste tijd gaat. Hij is bijna een halve tel sneller dan Verstappen. Leclerc volgt op twee tienden van zijn teammaat. In Q1 zegt dat natuurlijk nog niet alles, maar als oranje bril is MV1 P1 natuurlijk altijd het beste. Bovendien blijft teammaat Perez voorlopig ver achter, wat ook niet enorm hoopgevend is.

Over teammaten gesproken: Russell blijkt ook bij zijn tweede run een stuk sneller dan Hamilton. Sterker nog, Hamilton hangt rond in de eliminatiezone! Is er nog wel tijd voor nog een snelle ronde? Hamilton exit in Q1? Hoe dan? Hamilton doet er alles aan en wurmt zichzelf naar P15. Maar dan komt Lance Vance Dance nog over de lijn. Hij pikt het plekje weer af van de zevenvoudig kampioen, die er dus gewoon…uitligt in Q1.

Mercedes had kennelijk verwacht dat de mediums voor hen snel genoeg zouden zijn, maar niet dus. Het verschil met Russell is ruim zes tienden. Laten we maar hopen voor LH44 dat er iets mis is met de auto, anders heeft hij een groter probleem. Naast Hamilton liggen ook Albon, Hulkenberg, Latifi en Tsunoda eruit. Die laatste kan daar dit keer niks aan doen: een probleem noopt hem de pit op te zoeken.

De afvallers: Hamilton – Albon – Hulkenberg – Latifi – Tsunoda

Q2

Het is wederom close tussen de eerste vier. Leclerc gaat voor de beste tijd, maar nu staan PER en VER daar vlak achter. In die volgorde ook, dus PER zit er toch in de buurt. In de herhaling zien we dat Max ergens wat tijd verloren heeft door een foutje. Dat verklaart wellicht ook dat Leclerc sneller is ondanks dat hij op gebruikte banden heeft gereden. Ferrari lijkt gevoelsmatig weer nipt het voordeel te hebben.

Alonso en Bottas sluiten aan achter de eerste vier, maar wel op gepaste afstand. Russell is zevende, maar rijdt als enige nog steeds rond op mediums. Kennelijk lust de Mercedes de softs niet zo goed? Voordat we ons opmaken om de strijd om in Q3 te komen, volgt er een grote biem. Mick Schumacher was het hele weekend redelijk snel onderweg, maar verliest de Haas nu op de kerbstone. Het is een forse impact en zorgt voor de tweede rode vlag.

Om tien over half acht onze tijd gaat de sessie weer van start met nog een minuut of vier op de klok. Magnussen, Gasly, Norris, Alonso en Ricciardo spannen zich nog even om Q2 te halen. De Ferrari’s rijden wel naar buiten maar doen dat waarschijnlijk vooral om weer even in het ritme te komen. Uiteindelijk zijn de afvallers niet verrassend na wat we al zagen in Bahrein.

De Macca’s halen het beide net niet. Het scheelt overigens bijna niets of Norris had Russell uit Q3 gehouden, wat de eerste keer sinds de glorietijden van Ben-Hur zou zijn dat een Mercedes niet in Q3 zat. Zhou blijft ook steken en Schumacher gaat natuurlijk niet verder. Toch staat Shuey morgen in principe voor Stroll op de grid. De Canadees komt niet tot een competitieve tijd.

De afvallers: Norris – Ricciardo – Zhou – Schumacher – Stroll

Q3

De laatste sessie start met de twee favorieten voor de pole vlak bij elkaar op de baan. Verstappen komt achter Leclerc de baan op, maar knijpt ‘m snel voorbij. Psychologische oorlogsvoering? Opvallend genoeg gaat Max vervolgens voor een tweede opwarmronde, terwijl Leclerc aanzet voor zijn eerste snelle ronde in Q3 en Max dus weer voorbij moet.

De Monegask gaat voor een 1:28.446, maar zijn teammaat doet een 1:28.402. Perez zit inmiddels ook in een snel rondje. Jenson Button denkt zelfs even dat het Verstappen is. Perez zet echter een 1:28.554 neer en is daarmee derde. Dan komt Max Emilian naar…P6? Verstappen roept over de radio dat hij geen grip heeft. De herhaling wijst uit dat hij gelijk heeft. Glibberen en glijden. Dat wordt dus alles op de laatste ronde zetten.

Leclerc pakt bij de tweede pogingen de provisional pole af van zijn teammaat, die dan toch weer een tiende tekortkomt. Is het dat dan? Neen! Sergio Perez is namelijk snel onderweg. De Mexicaan heeft nog nooit een pole gepakt in de F1. Maar bij race nummer 215…is het raak! Wat is straatfeest in het Mexicaans?

Verstappen komt gek genoeg niet verder dan P4. Het is voor het eerst sinds Imola vorig jaar dat hij zijn teammaat voor zich moet dulden op merites. Met de nieuwe auto’s lijkt Checo iets dichter in de buurt te zitten op basis van de hele kleine samplesize van twee races. Beide kemphanen om de titel van vorig jaar worden vandaag dus afgetroefd door hun teammaten. Ocon is vijfde voor Alpine, terwijl Russell de Mercedes naar P6 sleept. Bottas, Alonso, Gasly en Magnussen maken de top-10 compleet.

F1 kwalificatie Saoedie-Arabië 2022: De volledige uitslag