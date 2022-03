Deze Lamborghini Aventador op Marktplaats is nog heel

Een Aventador sterft, een andere Aventador ziet het levenslicht. Fair trade…op Martkplaats.

Wellicht heb je meegekregen dat vanochtend een Lamborghini Aventador klababber is gegaan op de A28. Ophef, sensatie en kerfuffle waren niet van de lucht. Doch het is natuurlijk ook gewoon heel sneu voor de man achter het stuur. Vermoedelijk is dat vriend van de show Rick van Stippent. Je moet echter altijd in oplossingen denken. Rick heeft nou natuurlijk een projectje bij de hand die hij in kan zetten ter promotie van zijn business. Of hij kan de gekreukte Aventador (wat eigenlijk al een gekreukelde Murciélago is) inruilen voor deze voordelige unit op Marktplaats.

Natuurlijk hadden echte kenners al opgemerkt, dat deze Aventador stiekem geen Aventador is. We geven je bonuspunten als je meteen ziet wat het wel is. Dat is namelijk niet de geijkte basis, de Pontiac Fiero. Neen, dit keer is er een heuse Toyota Supra geslacht om de creatie op te baseren. Het gaat dan om een Supra uit 1990, met een zes-in-lijn onder de kap van 3.0 liter groot. De krachtbron levert 238 pk. Niet zoveel als een echte Aventador, maar nog steeds rap zat om in de problemen te komen.

Van binnen is deze blepper gewoon een Supra en wordt de Japanse jaren ’80 sfeer opgefleurd met stoelen die een ruitjespatroon hebben. Een beetje zoals veel echte Aventadors. De verkoper noteert dat er ‘hier nog wel wat te verbeteren valt’. De buitenkant van deze Supraventador daarentegen is zoals je ziet bijna niet van echt te onderscheiden. Met name de wielkasten ademen echo’s van Gandini-design.

De advertentie leest dan ook ‘Prachtig gedaan met een uitstraling van een €200.000 euro auto’. Een kilometerstand staat er niet bij, wel overigens dat deze bak 1.624 kilo weegt. De bodykit is dus echt die zware kwaliteit die je nergens meer vindt tegenwoordig. De vraagprijs bedraagt 22.950 Euro. Koop jij ‘m, of laat je deze Lambo-vervanger over aan Rick?