Oei, veel mensen doen helemaal niks met auto-abonnementen

Lekker grootschalig inzetten op auto-abonnementen, maar vervolgens gebruikt bijna niemand ze.

Alles moet tegenwoordig op abonnementsbasis, dus ook features in je auto. Het is de realiteit bij veel merken. BMW riep veel vraagtekens op toen ze zaken als adaptieve onderstellen en stoelverwarming achter betaalmuren staken, maar tegenwoordig kan je meer softwarematig openen aan je auto dan je denkt. Dan is de vraag: doe je dat ook?

Auto-abonnementen

Smartcar voerde een onderzoek uit om dit te bekijken. Met als resultaat dat er nog werk aan de winkel is. Ze vroegen aan meer dan 1.000 mensen uit zowel Europa als de VS of ze features achter betaalmuren gebruiken op abonnementsbasis. En wat blijkt: 76 procent van de ondervraagden doet dat niet. Met als meest belangrijke redenen dat ze het niet eens zijn met deze manier van features aanbieden, de features die extra geboden worden niet interessant vinden of zelfs niet eens weten wat hun auto eventueel extra kan.

Garantie

Wanneer gevraagd wordt wat mensen wél over de streep zou trekken voor auto-abonnementen, komt er een opvallend antwoord uit. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat ze oren zouden hebben naar een systeem waar je in de auto zelf verzekering en/of garantie zou kunnen regelen. Extra betalen voor langere garantie middels een maandelijkse betaling, zeg maar. Ook geeft 56 procent aan dat ze wel externe apps gebruiken die los staan van de auto, al dan niet op abonnementsbasis (denk aan Flitsmeister).

Meer eruit halen

Van de 24 procent die toevallig wel een auto-abonnement gebruikt, is 67 procent bereid om nog meer eruit te halen. Belangrijkere features, meer features, extra connectiviteit: het mag allemaal. Een groot deel geeft ook aan dat ze de externe app van het automerk gebruiken en zelfs daar nog wel extra features voor zouden willen kopen. De minderheid is dus wel doorwinterd fan. Nu de rest van de mensen nog.

Toekomst

Want in dit soort software-oplossingen zit naar verluidt wel de toekomst, dus het is belangrijk dat men ervan op de hoogte is en ook weet wat ze graag willen. En driekwart van de mensen die het niet gebruikt of niet eens op de hoogte is, da’s wel taai. Werk aan de winkel, want de auto moet natuurlijk passen bij je Netflix-abonnement. Hey, kan je dat niet aanbieden in de auto?