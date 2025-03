Nieuwste creatie van Mansory heeft vijf(!) ‘sterrenhemeltjes’

Eén sterrenhemel in je dak? Nee joh, gewoon vijf stuks voor deze nieuwste Mansory.

Dacht jij dat je alles al gezien had wanneer het over Mansory gaat? Dan weet de Duitse tuner je altijd weer te verbazen. Zoals nu. Dat er bij een Rolls-Royce ook wordt gekeken naar de Starlight Headliner (met duizenden ledjes om een sterrenhemel te imiteren), is ook niet verbazingwekkend. Dat ze daar dan een heel patroon aan toevoegen met tekst in het Arabisch, ja, da’s dan weer typisch Mansory. Al kan Rolls-Royce dat tegenwoordig ook zelf.

Vijf sterrenhemels

Wat doe je dan? Zoals we al weggaven in de titel: nog meer sterrenhemels toevoegen. En die zitten in elke deur. Op het stoffen gedeelte boven de ‘armsteunen’ zitten net als in het plafond allerlei LED-jes verborgen, inclusief lampjes die het Mansory-logo weergeven. Ja, echt.

Cullinan Series II

Toch moeten we eerlijk zijn: dat is nog niet eens het opvallendste van de Rolls-Royce Cullinan die Mansory heeft gebruikt hiervoor. Officieel heet ‘ie Linea d’Arabo en zit er een sterke connectie met het Arabisch in verwerkt. Zo is het koperkleurige patroon dat je steeds terugziet een motief bestaande uit Arabische tekens. En daar is uiteraard veelvuldig mee gestrooid.

In het interieur, maar ook zeker op het exterieur van de Mansory Rolls-Royce Cullinan. Alles waar je normaliter koolstofvezel verwacht, is nu koper, met de Arabische tekst op de motorkap, rondom de grille en op de zijskirts. Verder is de Cullinan uitgevoerd met het standaardassortiment Mansory-onderdelen. Denk aan spoilers, diffusors, skirts en natuurlijk die potsierlijke centraal geplaatste uitlaten. Een trekhaak kun je dus wel vergeten. Oh ja, en check die enorme putdekselvelgen. Ook in het koper, uiteraard.

Als jij dacht dat de reguliere Cullinan Series II al een opvallend ding was met die nieuwe dagrijverlichting, ook daar doet Mansory nog een schepje bovenop. De ‘omgekeerde L’-vormen worden helemaal doorgetrokken naar de bumper en vormen een soort perfecte rechthoek. Nu nog een kruisje precies in het midden, handig voor fotografen.

Power

Normaliter perst Rolls-Royce 600 pk en 900 Nm uit de 6.75 liter grote V12. Daar kan Mansory 720 pk en 1.050 Nm van maken. Uiteraard allemaal niet veel spannender dan een chip, maar goed, het laat de sprint weer nét dalen naar slechts 4,8 seconden naar de 100. Bij 250 km/u vindt Rolls-Royce het welletjes en daar is Mansory het niet mee eens. Je wil hem immers niet in de puinpoeier rijden.