Wie gaat er vandoor met de felbegeerde titel?
Als je meer dan eens op deze website komt, kan het je niet ontgaan zijn. Het Autosalon van Brussel is in volle gang. De beurs heeft het stokje overgenomen van Genève als de locatie waar de Europese Auto van het Jaar wordt bekend gemaakt. De vakjury is dan ook tot een oordeel gekomen.
Voordat we de winnaar bekendmaken, gaan we nog even naar de door de 59-koppige vakjury samengestelde shortlist. In alfabetische volgorde:
Dit is de Auto van het Jaar 2026!
We hadden al een donkerbruin vermoeden welke auto als beste uit de bus zou komen. Dat vermoeden wordt bevestigd door de jury. De Mercedes-Benz CLA is de Auto van het Jaar 2026! Met een ruime meerderheid van de stemmen pakt de nieuwe CLA de titel. Bekijk hieronder de volledige uitslag.
- Mercedes CLA – 320 punten
- Skoda Elroq – 220 punten
- Kia EV4 – 208 punten
- Citroën C5 Aircross – 207 punten
- Fiat Grande Panda – 200 punten
- Dacia Bigster – 170 punten
- Renault 4 – 150 punten
De nieuwe Mercedes CLA is een auto die echt de bakens verzet, met 800V-technologie en een snellaadvermogen van 320 kW. Ook de range van 792 kilometer is ongekend in dit segment.
Je zou het misschien niet verwachten, maar het is erg bijzonder voor Merc om deze prijs te winnen. Met de CLA wint Mercedes voor het eerst in 51 jaar weer eens een Auto van het Jaar-verkiezing. De eerste en tevens laatste keer dat Mercedes won was in 1974, met de W116 450 SE.
Vorig jaar kwam de Renault 5 als winnaar uit de bus (samen met de Alpine A290), een uitslag waar heel weinig mensen een probleem mee hadden. Dit was de tweede overwinning voor Renault op rij, want in 2024 won de Renault Scenic E-Tech. .
Hoofdfoto: Car of the Year
Reacties
Robert zegt
De CLA zou ook mijn eerste keuze zijn, al is de R4 eigenlijk nog net ff wat beter en praktischer dan de winnaar van vorig jaar, de R5. Dus die maakt ook zeker een kans.
Joris24 zegt
Wat je al zegt – het zijn allemaal geen baanbrekende auto’s. Ik ben een ouwe zeur geworden, maar als een dacia bigster, een fiat panda en een citroen C5 het beste zijn wat de automarkt te bieden heeft dan kunnen ze beter stoppen met dit soort verkiezingen.
JanJansen zegt
Niet mee eens, een goede auto maken in die prijsklasse is zo veel moeilijker dan wordt gedacht. Dit waren toch wel terechte winnaars.
mashell zegt
Geen baanberekende auto’s? De elektrische actieradius van de CLA in zo’n compact formaat auto is echt wel baanbrekend.
Joris24 zegt
Er is een reden waarom ik precies die niet noem ;) Maar tussen de rest is er niet echt andere serieuze competitie imo…
RUBERG zegt
Joris 24: Grappig, Fiat Panda en 500 waren ooit Auto van het Jaar! Daarna zijn de verkiezingen niet gestopt.
DeWitteCondor zegt
Ik snap waar je vandaan komt maar het staat of valt een beetje met wat de selectiecriteria zijn. De auto van het jaar is nooit de beste, de mooiste, de snelste, meest baanbrekende. Het is vaker een guitig alleskunnertje die redelijk bereikbaar is voor de massa.
audirs3 zegt
Wat een armoe dit jaar… De Grand Panda is dan misschien nog wel de leukste.
Eigenlijk vreemd dat de iX3 er niet tussen staat, vind ik wel de meest baanbrekende auto van dit jaar.
PunicaOase zegt
Ja, die iX3 is wel leuk.. denk dat die net te laat uitkomt voor deze verkiezing.. wie weet staat ie volgend jaar op de lijst..
Hubert zegt
Niet echt iets wat duidelijk boven de anderen uitspring voor wat betreft vooruitgang en innovatie.
Ik sla dit jaar maar over.
gregorius zegt
Kwam maandag bij de service, MB service, hier in Zwitserland.
Ik kreeg een EQA 350 4matic, vrijwel full option mee; prima auto; prima techniek, maar van buiten is het vreselijk.
Vraag ik: waarom EQA 350 als loaner, toch veel logischer? Tja, was een show-auto; niemand wilde dat ding kopen.
Dus ik vraag: ik zag dat je ook de nieuwe CLA kan boeken om mee te testrijden.
Zei hij: ja, en je kan kiezen wanneer, want er is totaal geen animo voor. Die elektrische modellen verkopen we totaal niet hier.
Vond ik dan toch wel weer grappig.
mark_mulder zegt
Geen idee hoe de constructie in zwitseland is maar in de meeste landen waar electrische auto’s fors verkopen is het vooral gedreven door subsidies.
Ik woon zelf in Polen en hier wordt je nog niet al te hard afgestraft voor een benzine of diesel, en betaal je geen bpm en dat soort grappen.
Gevolg, geen hond rijdt electrisch en voor iedere tesla spot je ook een mooie hot-hatch (Golf R, Civic R, S3, CLA45, Yaris GR).
Johanneke zegt
Sowieso de CLA, enkel en alleen omdat een aerodynamische auto altijd moet winnen van die achterlijke crossovers die iedereen koopt.
PunicaOase zegt
Het zit wel diep hè?!
Een lekkere hoge instap en zit vind ik heerlijk ;-) En ik ben gewoon fit en niet oud, haha!
Tonnie zegt
Wie lacht wie nu uit? 9/10 crossovers zijn gewoon lelijk en inderdaad nooit zo efficiënt als een sedanvorm bijvoorbeeld. Los van een stelvio of f-pace en full-on 4×4 off road voertuigen zou ik niet snel zo’n hoge auto willen.
PunicaOase zegt
9/10 hatchbacks, sedans, stations zijn ook lelijk of oersaai..
rogerzz zegt
Misschien is een Fiat Ducato wat voor jou. Korte neus, hoge zit, makkelijke instap.
En niemand denk dat je een iets te papzakkerige Boomer bent, wat je normaal gesproken denkt bij het zien van een SUV. Nog een voordeel.
PunicaOase zegt
Nee, die is me veels te sloom en groot..
mashell zegt
Zal de Panda wel worden, Stelantis kan wel een oppepper gebruiken.
ericc zegt
Voor mij is dat de M2 CS. Jammer dat dit soort auto’s niet voorkomt in dit politiek geladen show.
Richmond zegt
je snapt dar de verkiezing niet gaat om sportieve modellen te promoten. die ene porsche die gewonnen heeft ald uitzondering
machielvdd zegt
Ze kijken op modelniveau, dus niet naar specifieke varianten zoals de M2 CS. Vind ik niet onlogisch. En het is altijd al zo geweest dat er vooral alledaagse auto’s genomineerd worden, dus dat heeft weinig met de politieke waan van de dag te maken.
ericc zegt
Weet ik wel. Maar dit zijn auto’s waarbij de kopers niet te weten komen welke auto heeft gewonnen. Wij autoliefhebbers zijn niet geïnteresseerd welke auto wint omdat deze auto’s ons geen zak interesseren. Nutteloze verkiezing. Geef mij maar de verkiezingen van Top Gear of EVO-magazine.
Richmond zegt
En wat maakt die verkiezingen relevanter?Alleen maar omdat het over sportauto’s gaat?
Ook mensen die niet dat soort auto’s kopen lezen autoblog en die tijdschriften
Loek zegt
@ericc: ooit in je opgekomen dat deze verkiezing ook relevant is voor de 95 procent van de mensheid die op zoek is naar een auto omdat het een vervoersmiddel is?
Deze verkiezing zegt eigenlijk dat de CLA qua prijs/prestaties een fijn vervoersmiddel is. Dieper dan dat gaat het niet.
pel96 zegt
Misschien ben ik gevallen voor de marketing, maar de CLA zie ik toch wel met kop en schouders boven dit rijtje uitsteken. Nieuwe techniek, goede prestaties, onbetaalbaar maar toch nog betaalbaar. Het is een mooi teken van leven voor de Duitse autoindustrie en een overwinning voor normale ‘lage’ auto’s
Richmond zegt
dat wel,maar valt het onder de noemer van betaalbaar?
PunicaOase zegt
Vind het weinig bijzonders.. moest ik kiezen dan maar de CLA die heeft mooie specs..
pier zegt
De CLA is qua techniek en actieradius wel echt een stap voor op de rest. En het is geen crossover, dus doe die maar!
cossiekiller zegt
Onder de autoliefhebbers zal de CLA dus wel winnen dit jaar. Is ook de enige die mij aanspreekt, maar dan wel de plug-in. En er staat hier nergens bij dat het alleen de EV is ;-)
RiKe zegt
Is het ook mogelijk om een auto van het jaar verkiezing te doen voor betaalbare auto’s? Zo’n CLA is nog veel te duur…
gregorius zegt
CLA is leuk voor de landen waar EV belangrijk is omdat de staat mensen er toe dwingt.
CLA in Zwitserland, waar ik woon: nope. Tijdens service of kleine dingetjes krijg ik vaak een EV replacement mee. Jammer genoeg 2x dit jaar, maar goed.
Dus ik vroeg, krijg ik volgende keer een CLA mee, zal wel veel interesse in zijn.
Zeiden ze: je bent de eerste die naar de CLA vraagt; deze EQA’s die je mee krijgt, raken we ook niet kwijt; dus dan maar ‘in de verhuur’ .
citroen55 zegt
Ik kijk ook naar het design, daar vind ik de Benz nog steeds niets voor het oog. Kijk eens wat Sacco indertijd heeft neergezet, duidelijk onderscheidend. Verlaat daarom Wagoner das Haus?
Dakhaas zegt
Die Kia EV4 😂😂 Wat is daar gebeurd op de ontwerpafdeling? 😬