Dit is de Auto van het Jaar 2026!

Wie gaat er vandoor met de felbegeerde titel?

Als je meer dan eens op deze website komt, kan het je niet ontgaan zijn. Het Autosalon van Brussel is in volle gang. De beurs heeft het stokje overgenomen van Genève als de locatie waar de Europese Auto van het Jaar wordt bekend gemaakt. De vakjury is dan ook tot een oordeel gekomen.

Voordat we de winnaar bekendmaken, gaan we nog even naar de door de 59-koppige vakjury samengestelde shortlist. In alfabetische volgorde:

We hadden al een donkerbruin vermoeden welke auto als beste uit de bus zou komen. Dat vermoeden wordt bevestigd door de jury. De Mercedes-Benz CLA is de Auto van het Jaar 2026! Met een ruime meerderheid van de stemmen pakt de nieuwe CLA de titel. Bekijk hieronder de volledige uitslag.

  1. Mercedes CLA – 320 punten
  2. Skoda Elroq – 220 punten
  3. Kia EV4 – 208 punten
  4. Citroën C5 Aircross – 207 punten
  5. Fiat Grande Panda – 200 punten
  6. Dacia Bigster – 170 punten
  7. Renault 4 – 150 punten

De nieuwe Mercedes CLA is een auto die echt de bakens verzet, met 800V-technologie en een snellaadvermogen van 320 kW. Ook de range van 792 kilometer is ongekend in dit segment.

Je zou het misschien niet verwachten, maar het is erg bijzonder voor Merc om deze prijs te winnen. Met de CLA wint Mercedes voor het eerst in 51 jaar weer eens een Auto van het Jaar-verkiezing. De eerste en tevens laatste keer dat Mercedes won was in 1974, met de W116 450 SE.

Vorig jaar kwam de Renault 5 als winnaar uit de bus (samen met de Alpine A290), een uitslag waar heel weinig mensen een probleem mee hadden. Dit was de tweede overwinning voor Renault op rij, want in 2024 won de Renault Scenic E-Tech. .

Hoofdfoto: Car of the Year

Reacties

  2. Joris24 zegt

    Wat je al zegt – het zijn allemaal geen baanbrekende auto’s. Ik ben een ouwe zeur geworden, maar als een dacia bigster, een fiat panda en een citroen C5 het beste zijn wat de automarkt te bieden heeft dan kunnen ze beter stoppen met dit soort verkiezingen.

  5. gregorius zegt

    Kwam maandag bij de service, MB service, hier in Zwitserland.
    Ik kreeg een EQA 350 4matic, vrijwel full option mee; prima auto; prima techniek, maar van buiten is het vreselijk.
    Vraag ik: waarom EQA 350 als loaner, toch veel logischer? Tja, was een show-auto; niemand wilde dat ding kopen.
    Dus ik vraag: ik zag dat je ook de nieuwe CLA kan boeken om mee te testrijden.
    Zei hij: ja, en je kan kiezen wanneer, want er is totaal geen animo voor. Die elektrische modellen verkopen we totaal niet hier.
    Vond ik dan toch wel weer grappig.

    • mark_mulder zegt

      Geen idee hoe de constructie in zwitseland is maar in de meeste landen waar electrische auto’s fors verkopen is het vooral gedreven door subsidies.
      Ik woon zelf in Polen en hier wordt je nog niet al te hard afgestraft voor een benzine of diesel, en betaal je geen bpm en dat soort grappen.
      Gevolg, geen hond rijdt electrisch en voor iedere tesla spot je ook een mooie hot-hatch (Golf R, Civic R, S3, CLA45, Yaris GR).

    • machielvdd zegt

      Ze kijken op modelniveau, dus niet naar specifieke varianten zoals de M2 CS. Vind ik niet onlogisch. En het is altijd al zo geweest dat er vooral alledaagse auto’s genomineerd worden, dus dat heeft weinig met de politieke waan van de dag te maken.

      • ericc zegt

        Weet ik wel. Maar dit zijn auto’s waarbij de kopers niet te weten komen welke auto heeft gewonnen. Wij autoliefhebbers zijn niet geïnteresseerd welke auto wint omdat deze auto’s ons geen zak interesseren. Nutteloze verkiezing. Geef mij maar de verkiezingen van Top Gear of EVO-magazine.

        • Loek zegt

          @ericc: ooit in je opgekomen dat deze verkiezing ook relevant is voor de 95 procent van de mensheid die op zoek is naar een auto omdat het een vervoersmiddel is?
          Deze verkiezing zegt eigenlijk dat de CLA qua prijs/prestaties een fijn vervoersmiddel is. Dieper dan dat gaat het niet.

  9. pel96 zegt

    Misschien ben ik gevallen voor de marketing, maar de CLA zie ik toch wel met kop en schouders boven dit rijtje uitsteken. Nieuwe techniek, goede prestaties, onbetaalbaar maar toch nog betaalbaar. Het is een mooi teken van leven voor de Duitse autoindustrie en een overwinning voor normale ‘lage’ auto’s

  14. gregorius zegt

    CLA is leuk voor de landen waar EV belangrijk is omdat de staat mensen er toe dwingt.
    CLA in Zwitserland, waar ik woon: nope. Tijdens service of kleine dingetjes krijg ik vaak een EV replacement mee. Jammer genoeg 2x dit jaar, maar goed.
    Dus ik vroeg, krijg ik volgende keer een CLA mee, zal wel veel interesse in zijn.
    Zeiden ze: je bent de eerste die naar de CLA vraagt; deze EQA’s die je mee krijgt, raken we ook niet kwijt; dus dan maar ‘in de verhuur’ .

