Wie gaat er vandoor met de felbegeerde titel?

Als je meer dan eens op deze website komt, kan het je niet ontgaan zijn. Het Autosalon van Brussel is in volle gang. De beurs heeft het stokje overgenomen van Genève als de locatie waar de Europese Auto van het Jaar wordt bekend gemaakt. De vakjury is dan ook tot een oordeel gekomen.

Voordat we de winnaar bekendmaken, gaan we nog even naar de door de 59-koppige vakjury samengestelde shortlist. In alfabetische volgorde:

Dit is de Auto van het Jaar 2026!

We hadden al een donkerbruin vermoeden welke auto als beste uit de bus zou komen. Dat vermoeden wordt bevestigd door de jury. De Mercedes-Benz CLA is de Auto van het Jaar 2026! Met een ruime meerderheid van de stemmen pakt de nieuwe CLA de titel. Bekijk hieronder de volledige uitslag.

Mercedes CLA – 320 punten Skoda Elroq – 220 punten Kia EV4 – 208 punten Citroën C5 Aircross – 207 punten Fiat Grande Panda – 200 punten Dacia Bigster – 170 punten Renault 4 – 150 punten

De nieuwe Mercedes CLA is een auto die echt de bakens verzet, met 800V-technologie en een snellaadvermogen van 320 kW. Ook de range van 792 kilometer is ongekend in dit segment.

Je zou het misschien niet verwachten, maar het is erg bijzonder voor Merc om deze prijs te winnen. Met de CLA wint Mercedes voor het eerst in 51 jaar weer eens een Auto van het Jaar-verkiezing. De eerste en tevens laatste keer dat Mercedes won was in 1974, met de W116 450 SE.

Vorig jaar kwam de Renault 5 als winnaar uit de bus (samen met de Alpine A290), een uitslag waar heel weinig mensen een probleem mee hadden. Dit was de tweede overwinning voor Renault op rij, want in 2024 won de Renault Scenic E-Tech. .

Hoofdfoto: Car of the Year