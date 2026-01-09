Bugatti komt met twee betaalbare auto’s!

In samenwerking met LEGO introduceert Bugatti twee wel bereikbare modellen.

Een Bugatti is voor velen een onbereikbare droom. Zelfs een Bugatti Baby is nog onbetaalbaar. Gelukkig is het merk de beroerdste niet en slaat nogmaals de handen ineen met het onvolprezen LEGO zodat nu écht iedereen een Bugatti kan kopen.

Helaas pas na de feestdagen geïntroduceerd, maar dat mag de pret niet drukken, je moet ook wat voor je verjaardag te vragen hebben natuurlijk. Nu kon je al voor een Speed Champions Bugatti Centodieci en een Technic Bugatti Bolide kiezen, maar nu komen er in één keer twee nieuwe bouwsets bij.

LEGO Technic Bugatti Chiron Pur Sport

De eerste nieuwe set is de LEGO Technic Bugatti Chiron Pur Sport. De set is 771 bouwstukjes groot en je bouwt er een knaloranje exemplaar met zwarte accenten mee. Details zijn onder andere een werkend stuur, openslaande deuren en motorkap, en een gedetailleerd model van de iconische Bugatti W16.

Deze betaalbare Bugatti is met een hoogte van meer dan 8 cm, een lengte van 29 cm en een breedte van 13 cm een stuk kleiner dan het origineel, maar je hoeft hem dan ook niet te verzekeren of er een garage omheen te bouwen. De set kost net geen 65 euro. Koopje voor een Bugatti toch?

LEGO Speed ​​Champions Bugatti Vision Gran Turismo

De andere nieuwe Bugatti in LEGO-stenen is de Speed ​​Champions Bugatti Vision Gran Turismo. Het origineel werd als conceptmodel ontworpen voor de Gran-Turismo game. In 2015 bouwden ze er een showmodel van. Het is een eerbetoon aan het raceverleden van het merk uit de jaren 20 en 30 en maakt nu de sprong van het virtuele circuit naar de LEGO winkel.

De set bestaat uit 284 onderdelen en klopt tot in detail. De iconische hoefijzervormige grille aan de voorkant, de opvallende achterspoiler, de karakteristieke koplampen met acht ogen, een fraai vormgegeven dakspoiler en brede banden met het ‘Michelin’-logo. Alles zit er op en er aan. LEGO poppetje met Bugatti outfit zit er ook bij en racen maar over je LEGO tafel.

De gebouwde auto heeft een hoogte van ruim 4 cm, een lengte van 14 cm en een breedte van 8 cm. Nog een stukje betaalbaarder dan de andere nieuweling, want voor net geen 28 euro heb je jouw Vision Gran Turismo op je deurmat liggen.