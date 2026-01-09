Wow! Is deze DS No.4 de dikste Citroën van de afgelopen tijd?

De stoere auto is Taylor Made en nee: dat is geen schrijffout.

De autobeurs in Brussel is in volle gang en poept de ene na de andere primeur uit. Bij de een blijven we net wat langer bij staan dan bij de ander. Al rondzwervend door de beurshal lopen we deze DS No.4 tegen het lijf. Wat een apparaat! Maar wat zit er allemaal achter?

De DS op de foto’s bestaat dankzij Taylor Barnard. Bij volgers van de junioren Formule-klassen of elektrische raceseries gaat er nu wellicht een belletje rinkelen. Barnard is een 22-jarige Britse coureur. Hij doorliep de afgelopen jaren de grote Formule-opstapklassen. In 2023 mocht hij een aantal keer invallen in de Formule E. De elektrische racerij beviel zo goed dat hij vorig jaar zijn eerste volledige Formule E-seizoen heeft gereden voor McLaren.

DS Automobiles ‘Taylor Made No.4 concept’

Komend seizoen racet Barnard voor het DS Penske-raceteam. Om zijn handtekening onder het DS-contract te vieren, mocht Barnard meewerken aan een eigen conceptauto. Hoe moet je dat voor je zien? Volgens DS gaf Barnard ”zijn aanbevelingen” aan de DS Design Studio en hebben zij er vervolgens een conceptauto van gemaakt.

De basis is de nieuwe DS No.4, het compacte hatchback-broertje van de No.8. Met deze conceptauto wilde de coureur een eerbetoon brengen aan de autosport, maar ook zijn wildste dromen in een auto uit laten komen. Als geintje noemt DS, de auto van Taylor Barnard ‘Taylor Made’.

Het ontwerp

Wat mij betreft hebben Barnard en de DS-ontwerpers er een puike bak van gemaakt. De behoorlijk brave 4 kreeg een brede spoorbreedte en een dikke bodykit met een gigantisch taartschep als splitter. Wat ook helpt, is de minimale ruimte tussen de beursvloer en de bodemplaat.

Aan de voorkant maakt de conceptauto nog even duidelijk op welk model hij gebaseerd is met een opschrift in de grote grille. Verder bestaat de carrosserie uit vier verschillende afwerkingen van titanium. Er is ‘pure titanium‘ voor de metaallak, ‘liquid titanium‘ voor de hoogglans lak aan de voorkant, ‘craft titanium‘ voor de extra aero-delen zoals de splitter en intakes en ‘black titanium‘ voor de donkere afwerking van het dak en de spoiler.

Je zou het niet zeggen, maar de lievelingskleur van Barnard is paars. Daarom zijn er wat details in deze kleur uitgewerkt, zoals de sierdelen en deurtouwtjes. Het geluksgetal van de coureur is verwerkt in de verlichting in de diffuser. En kijk eens naar die putdeksels!

Dikste concept van Citroën/DS? Nou…

Maar nu de grote vraag: is dit het dikste wat we de afgelopen tijd hebben gezien van DS en Citroën? Op het eerste oog wel, maar toen herinnerde ik me ineens weer de beeldschone SM Tribute, het eerbetoon aan de Citroën SM. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar welke zou jij het liefst in productie zien gaan?