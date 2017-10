Officieel: de strakgetrokken Range Rover + hybride

De nieuwe versie van de corpulente SUV lekte gisteren al, maar we nu hebben we alle beelden en info voor je.

Een unieke auto is het, die Range Rover. De SUV combineert comfort van het niveau Mercedes S-klasse met serieuze skills op het onverhard. En als je onderweg bijhoudt hoe vaak je die apparaten tegenkomt zou je bijna vergeten dat een beetje Range Rover al gauw anderhalve ton kost. Toch vond Land Rover het nodig om hun grootste auto voor MY2018 een opfrisbeurtje te geven.

De nieuweling heeft een iets gewijzigde grille en Pixel-laser LED-koplampen. Ook de verlichting in de bips werd strakgetrokken. Daarnaast vind je in de cockpit een nieuw Touch Pro Duo infotainmentsysteem met twee 10 inch touchscreens. Ook werden de stoelen verbeterd en kregen de deurpanelen een make-over. Is dat alles? Nope. De stoelen achterin kunnen tot een hoek van 40 graden worden platgelegd. Ook verwennen de passagiers achterin zichzelf met maar liefst 25 verschillende massagestanden.

Het grootste nieuws moet echter nog komen en wel in de vorm van de plug-in hybride. Deze versie komt met een 2.0 viercilinder bnezinemotor én een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 404 pk bij een koppel van 640 Nm. Daarmee raast de PHEV in ongeveer 6,5 tellen naar 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 220 km/u. Volledig elektrisch rijden kan maximaal 51 kilometer lang.

Wie meer power verlangt gaat voor de SV Autobiography Dynamic, die wordt uitgerust met een supercharged 5.0 V8. Deze beul is goed voor 565 pk en 700 Nm, waarmee de dikke SUV in iets meer dan 5 tellen naar 100 km/u blaast.

Grote vraag: spaar je door voor deze über-Range Rover of word je al blij genoeg van de iets kleinere en iets goedkopere Velar die we onlangs aan de tand voelden? We hebben de Nederlandse prijzen voor je, mocht dat het verschil maken:

De vanafprijs van de Range Rover 3.0 TDV6 is € 135.475,-

De vanafprijs van de Range Rover PHEV P400e bedraagt € 139.195,-.

De vanafprijs van de Range Rover SVAutobiography Dynamic is € 256.380,-

Check hieronder de video van de nieuwe Range Rover!