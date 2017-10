Dit is de gelimiteerde MINI 1499 GT

Een retro auto met een retro jas. Retroception?

Best slim bekeken van BMW. Als ze inspiratie op willen doen voor dochtermerk MINI hoeven ze alleen maar naar het roemruchte verleden van de kleine bommetjes te kijken. Precies dat gebeurden bij de 1499 GT; een hommage aan de originele 1275 GT.

Onder de kap van deze versie ligt een Twin Power turbo driecilinder met 102 pk, waarmee 0-100 km/u in ongeveer 10,5 seconden is afgerond. Klanten kunnen kiezen uit de exterieurkleuren Pepper White of Midnight Black. De witte variant krijgt zwarte stickers en de donkere versie is voorzien van gouden accenten.

De 1499 rolt op 17 inchers en krijgt bovendien de bodykit van de John Cooper Works-versies. Daardoor strooi je omstanders mogelijk wel zand in de ogen. Heftig bumperwerk impliceert dito prestaties, maar dat valt dan weer een beetje tegen.

Wel krijgt de 1499 sportvering, sportstoelen, JCW badges en een JCW stuur. Je zult echter aan de andere kant van het Kanaal moeten wonen om er eentje te kunnen kopen. De 1499 komt in een oplage van 1.499 stuks naar het Verenigd Koninkrijk.