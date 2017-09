Range Rover Velar (D300): rijtest en video

Wellicht de gaafste Range Rover van het moment, maar wel één die valt op de rand van het gat tussen de Evoque en RR Sport. Say wut?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

White space

Zoals Land Rover het zelf verwoordt is er een white space tussen de Evoque (aankoopadvies) en Sport. Wil je als Evoque koper een maatje groter, dan volgt er een flinke stap in prijs, want die verdubbelt bijna. Een Evoque is er in voorwielaangedreven vorm vanaf zo’n 46k, voor de goedkoopste RR Sport met een viercilinder diesel (met 240 pk en vierwielaandrijving) vraagt men 89K.

In zekere zin valt de Velar er qua vanafprijs exact tussenin, want voor 73 mille staat er een 180 pk sterke AWD voor de deur. Het lijkt me geen strepentrekker, maar gelukkig zijn er nog diverse andere sterke motoren te verkrijgen. Daar zit ook een 240 pk sterke twinturbo diesel tussen, inderdaad exact dezelfde motor als in de instap RR Sport. De Velar met dat 240 pk blok kost 81 mille en dat is maar 8 mille minder dan de Sport. Zo’n 10 procent dus en hoewel de meesten onder ons niet zouden spugen op een loonsverhoging van 10 procent, is het gevoelsmatig geen groot financieel gat.

Dimensies en gewichten

Als je alle maten en gewichten naast elkaar legt, zijn de verschillen tussen Velar en Sport ook niet heel groot. De Velar is 49 mm korter, 39 mm smaller, 105 mm lager en heeft een iets minder gigantische bagageruimte. Het grootste verschil zit hem echter in de kilogrammen, een Velar heeft afhankelijk van de versie zo’n 250 kilo minder mee te slepen.

Sexy as f*ck

Maar niet voor iedereen. De Velar is weer zo’n heerlijke auto die polariseert. Een beetje zoals Hummers dat deden, of de eerste generatie BMW X6. Sommigen worden er hoteldebotel verliefd op en anderen vinden de Velar bepaald geen toonbeeld van goede smaak. Die laatste categorie lijkt overigens in de minderheid, er waren vooral veel positieve reacties.

Motoren

Zoals het heurt zijn alle Velars vierwielaangedreven en zoals het gaat in deze tijdsgeest zijn er meer viercilinders dan andere motoren verkrijgbaar. De verse Ingenium viercilinder turbobenzine is er in twee smaken met 250 of 300 pk. De topmotorisering is voorlopig de drie liter grote V6 met supercharger en die levert 380 pk.

Dieselaars kunnen ook kiezen uit drie motoren, waaronder weer twee viercilinders. De Ingenium tweeliter zelfontbrander is er als 180 en 240 pk variant. De sterkste diesel is de V6 die tegenwoordig 300 pk levert. Alle Velars hebben een adaptief onderstel, maar alleen de zescilinders hebben ook standaard luchtvering. En oh ja, naar een versie met handbak zoek je vergeefs, die is er (uiteraard) niet.

Ouderwets dikke V6

Zo lang dit nog mag, blijft dit een motorconcept om van te houden. Het koppel onderin, het kenmerkende geluid van een zescilinder diesel, het zijn allemaal dingen die een soort luxe gevoel geven. Dit is niet alleen maar vervoer, maar ook een auto die je jezelf een beetje cadeau geeft.

De V6 in de Velar stelt in deze opzichten niet teleur, maar het is wel een blok wat al langer meegaat. Feitelijk is het een doorontwikkeling van de Ford/ Peugeot 2.7 V6 dieselmotor. Op zich geen probleem, behalve dat het Velar D300 een behoorlijke bak zwaarder (1955 kg) is dan de overige versies. Ten opzichte van de lichtste benzineversie (die met 250 pk) scheelt het 150 kilogram en dus zit er qua prestaties niet eens zo heel veel tussen. De sprint naar de 100 doet de Velar D300 in 6,5 tel en dat is 0,2 seconde sneller dan Velar P250. De top is begrensd op 241 km/u (150 mph).

Qua rijden is het het fijnst om de V6 niet te veel over de kling te jagen, maar dat is niet ongewoon voor diesels. Lekker op koppel rijdend presteert de Velar D300 het makkelijkst en lijkt onoverwinnelijk. Vol gas door trekken in de versnellingen brengt niet zo veel extra.

On- en offroad

Hoewel de Velar is gebaseerd op het platform van de Jaguar F-Pace is de Range Rover minder sportief sturend dan zijn concerngenoot. Ook hier geldt weer, zolang je wegblijft van de limieten gaat het nog wel lekker. Zet het chassis nog meer aan het werk en de gevoelloze besturing begint op te spelen. Ondanks de R-Dynamic trim en met de luchtvering in standje Dynamic is het allemaal wat rafelig en onderstuurd. Die supersonische looks worden qua bochtgedrag niet helemaal waar gemaakt, maar heel relevant is dat toch niet.

Offroaden schijnt de Velar wel te kunnen, maar veel verder dan een modderig grasveld komen de meeste SUV’s niet. Dat hebben we dan ook voor je geprobeerd en het ging prima. Mocht de wijk door verkeerd watermanagement onder lopen, dan gaat de Velar je enorm veel lol bezorgen. Met luchtvering kan de Velar tot 65 cm diep het water in, maar dat is zeker nog niet alles. De Grounding Detection functie kijkt met je mee om te zien of de Velar de grond gaat raken en als dat zo is wordt de luchtvering nog hoger gezet. Hoe we ooit hebben kunnen rondrijden zonder, is mij een raadsel.

Nog een schermpje erbij?

Het interieur is heel goed gelukt met een hoofdrol voor een heleboel schermen. Ook het materiaalgebruik is beter dan we van de Britten gewend zijn, met als één van de weinige klachten de opbergruimte in de middenconsole. Het is onbegrijpelijk dat je juist daar als fabrikant kiest voor scherp en hard plastic op het punt waar je de middenconsole opent. Maar goed, terug naar de schermen, want daar heeft Land Rover zijn best op gedaan en met succes. Het scherm in plaats van klassieke tellers hebben meer merken gedaan (en ook nog beter), maar het Touch Pro Duo systeem is redelijk uniek. Het biedt twee 10-inch high-definition touchscreens, waarvan één met holle fysieke draaiknoppen erop. Afhankelijk van de gekozen functie verandert de inhoud van het scherm binnen de knop. Geniaal is nog bescheiden voor deze oplossing. Andere fraaie details zijn de hidden-until-lit bedieningselementen, zoals bij de knoppen op het stuur.

Conclusie

Een auto om hebberig van te worden. Zowel uiterlijk als innerlijk doet dat wat met je, dus weest gewaarschuwd als je vrijblijvend even gaat neuzen bij de dealer. De prijzen zijn wel heftig, met onder andere een viercilinder diesel (240pk HSE AWD) die meer dan een ton kost (zonder opties). Onze testauto schiet over de 138.000 euro. Een leuk uitgeruste nieuwe Cayenne is dan in beeld en ook bij de rest van de concurrentie is er heel veel keuze. Een tikkie duur dus, die Velar, maar wel lekker. Filmpje!