Oké, Arnold Schwarzenegger is nu echt een oude man

Een verkeersongeluk veroorzaken omdat je een rood verkeerslicht over het hoofd zag, Arnold Schwarzenegger is nu officieel oud!

Ouder worden is niet leuk, maar helaas ontkomen we er niet aan. En op gegeven moment bereik je een leeftijd dat het autorijden niet meer zo lekker gaat als in je jongere jaren. Arnold Schwarzenegger kwam daar ook achter, toen hij een verkeersongeluk veroorzaakte na het negeren van een rood verkeerslicht.

Het incident gebeurde ter hoogte van Sunset Boulevard in Hollywood. Slechts op een paar minuten van het huis van Arnie. De 74-jarige Schwarzenegger verplaatste zichzelf per GMC Yukan. Een enorme SUV, die ook enorme schade aanrichtte. De Amerikaanse joekel kwam bovenop een Toyota Prius terecht. Ook een Porsche Taycan raakte betrokken bij het incident. De bestuurster van de Prius liep een hoofdwond op, volgens ooggetuigen ontfermde de Terminator zich over de vrouw tot de hulpdiensten arriveerde.

Arnold Schwarzenegger hield niets over aan het verkeersongeluk. De schade aan de buitenkant van zijn GMC valt mee, maar de airbags zijn wel geploft bij de aanrijding. Misschien moet de 74-jarige Arnold even een bezoekje brengen aan de opticien. Of de dokter. Een rood verkeerslicht over het hoofd zien is één. Je auto vervolgens lanceren bovenop een ander voertuig is twee.. (via TMZ)

Video via KTLA 5 op YouTube