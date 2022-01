Een exclusieve Peugeot, dat zie je niet vaak

Peugeot link je niet gauw aan exclusiviteit, deze Peugeot wel want het is een exclusief horloge in samenwerking met luxemerk Lorige.

Autofabrikanten en horlogemakers die elkaar aardig vinden is van alle tijden. Het is niet voor niets dat onder meer een bekend merk als Rolex verbonden is aan de racerij. En de laatste jaren is de combinatie auto en horloge steeds gebruikelijker geworden. Een uurwerk als peperdure optie in je Bentley Bentayga, een horloge kopen bij je nieuwe Porsche 718 GT4 RS of, in dit geval, een horloge van Peugeot en Lorige.

Peugeot Sport en Lorige hebben de handen ineen geslagen om met dit unieke horloge te komen. Dat hebben ze niet gedaan om stil te staan bij de nieuwe 308 of zo. Nee, dit uurwerk staat in het teken van de kersverse 9X8 Hybrid. Het horloge draagt de naam Lorige BL-Endurance Hyperblack. Een geinig detail is dat de afkorting BL staat voor Brake Late. Woorden die Max Verstappen als muziek in de oren zal klinken. Het uiterlijk van de nieuwste racewagen van Peugeot Sport was de inspiratie voor de looks van deze Lorige.

Zo doodgewoon als een 208 is, zo exclusief is dit ding. Het horloge is deels gemaakt van carbon en er worden er slechts 24 van geproduceerd. Het carbon is afkomstig wat overgebleven was van de ontwikkeling van de Peugeot 9X8 Hybrid. Een prijs is niet bekendgemaakt, maar reken er maar op dat het prijskaartje niet mals gaat zijn.

Met een grootte van dik 43 mm is het wel een joekel van een horloge om je pols. Het uurwerk maakt gebruik van het LOR-PR01 kaliber, waardoor de BL-Endurance Hyperblack een reservetijd heeft van bijna twee dagen.