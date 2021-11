Aanstaande leasetopper speelt hoofdrol in nieuwe Spider-Man

Toch leuk. Als je eigen leaseauto een belangrijke rol heeft in een film, in dit geval Spider-Man: No Way Home.

De magie waarop filmmakers een auto in beeld brengen is uniek. Je kunt een liefde ontwikkelen voor een auto waar je zelf misschien niet eens aan hebt gedacht. Bekende voorbeelden in overvloed. Van de ontstane JDM-cultuur in het Westen dankzij de eerste Fast & Furious films, tot het Bond-gevoel dat een Aston Martin oproept. Autofabrikanten zijn daar maar wat blij mee natuurlijk. Vandaar dat ze graag samenwerken met filmproducten om een model of modellen te promoten.

Spider-Man: No Way Home en Hyundai

Maar hoe vaak komt het nu voor dat je eigen auto een hoofdrol speelt in een film? We hebben niet allemaal een Aston Martin DBS of een Nissan Skyline R34 GT-R. Wel, met Spider-Man: No Way Home krijg je misschien die kans. De Hyundai IONIQ 5 heeft zijn intrede gemaakt onder leaserijdend Nederland. En laat nu precies die auto een prominente rol hebben in de nieuwe Spider-Man.

Hyundai sponsort de film en levert naast de IONIQ 5 ook de Tucson in Spider-Man: No Way Home. De film draait vanaf 16 december in de bioscoop. Via bovenstaande video krijg je alvast een eerste indruk van de samenwerking tussen Hyundai en Marvel in deze nieuwe film.