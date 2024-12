One-off G63 Cabrio wordt afgeleverd in Rotterdam

Zoals deze G-Klasse rijdt er geen tweede rond. Niet in Nederland, maar ook niet daarbuiten.

Een Mercedes G-Klasse is in de basis niet heel bijzonder, maar het ligt er natuurlijk maar net aan over welke versie je praat. Autoblog-lezer @rickyt spotte in Rotterdam een heel bijzonder exemplaar, met een kersvers Nederlands kenteken.

Zoals je ziet is het een G-Klasse Cabrio, die je sowieso al niet zo vaak tegenkomt. Dit is ook meteen de dikste versie, namelijk de G 500 Cabrio. Dit is een gewild collector’s item, waar grof geld voor betaald wordt op de occasionmarkt. Hoeveel precies? Final Edition’s staan in Duitsland voor bedragen van 4 ton (!) of meer te koop.

Dit specifieke exemplaar is ook een Final Edition, die je kunt herkennen aan de beige kap. Dat betekent dat dit een van de laatste 200 G-Klasse Cabrio’s is. Het bouwjaar bevestigt dit: deze auto komt uit 2014, het allerlaatste bouwjaar van de G-Klasse Cabrio.

Een G 500 Cabrio Final Edition is dus al vrij bijzonder, maar deze auto is daadwerkelijk uniek. Als je goed kijkt zie je namelijk dat deze G-Klasse een widebody heeft en aftermarket uitlaten. Het blijkt hier te gaan om een one-off project van de Duitse tuner IMSA.

Zij hebben de G 500 Cabrio niet alleen voorzien van een bodykit, maar ook van een andere aandrijflijn. De auto is voorzien van de biturbo V8 uit de G 63 AMG, inclusief de bijbehorende versnellingsbak, achteras en remmen. De motor is ook nog eens getuned met grotere turbo’s, downpipe, een grotere radiator en meer. Het resultaat? 730 pk en 1.180 Nm aan koppel, waar de G 500 standaard 388 pk leverde.

Het gaat dus om een auto die letterlijk uniek is, en nu op Nederlands kenteken staat. Het fotomateriaal is nog beperkt, maar we vonden deze spot van @rickyt bijzonder genoeg om uit te lichten als Spot van de Week. En we hebben voor de volledigheid nog wat plaatjes van IMSA zelf toegevoegd, zodat je de auto van alle kanten kunt bekijken.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!