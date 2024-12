Ja hoor: Nederlandse Cybertruck heeft een kenteken

De Nederlandse influencer die een Tesla Cybertruck kocht is het naar alle waarschijnlijkheid genoemd om er een kenteken op te krijgen.

Auto’s kunnen een middel zijn om van A naar B te gaan, of hetgeen waar menigeen zijn hele persoonlijkheid op heeft gebaseerd (wij oordelen niet). Of natuurlijk een investering. Of een ‘indirecte’ investering, door een auto te gebruiken als marketing. Dat hoef je de influencers en mediapersonages van het internet niet uit te leggen, denk maar aan Joel Beukers en zijn gouden vloot auto’s.

Tesla Cybertruck

En als er één auto vatbaar is voor mediahypes, is het de Tesla Cybertruck wel. De opvallende verschijning van het merk van Musk is in de VS een grote hype, want daar kan je hem ook daadwerkelijk kopen. In Nederland en Europa niet, want wij hebben hele irritante zaken waarop een auto getest wordt voor typegoedkeuring, zoals of je een voetganger niet in tweeën splijt bij een aanrijding. Officieel mag je dus geen Cybertruck kopen hier, tenminste, ga er maar eens een kenteken op krijgen.

Kenteken op Cybertruck

Alles kan, zo blijkt. Eentje kopen kan dus, daar kwamen we afgelopen week achter. Een Nederlandse dealer wist er eentje te bemachtigen en bood hem aan op hun website. Daarna is deze gekocht door zo’n persoon die hem goed kon gebruiken qua marketing en hypes. Nederlandse rapper/ondernemer/mediapersonage Kosso heeft ‘m namelijk gekocht. Die had al een mooi wagenpark met Lamborghini’s en dergelijken, maar dat is niet uniek meer. Zo’n Cybertruck, daar is er momenteel maar één van.

Rijden?

Met dus als nadeel: je mag er niet in rijden. Tenminste, je mag niet rijden zonder kenteken, en de Cybertruck heeft geen typegoedkeuring dus je kan niet zomaar een kantoor van de RDW binnen stappen en een kenteken krijgen. Dan moet je dus creatief zijn, of accepteren dat je een soort RVS-kunstwerk voor 200.000 euro hebt gekocht. Zoals het nu lijkt koos Kosso voor dat eerste.

Bovenstaande foto verscheen namelijk op CyberX (prototype-naam). Een Tesla Cybertruck in Nederland, met een grote kans dat het dus die van Kosso is. En er zit een kenteken op! Niet een Nederlandse, maar een Albanese. Dat werd al genoemd als oplossing voor het probleem dat je er niet mee mag rijden. Dus ja, het kan wel. Als dit maar geen precedent zet…

