Jos Verstappen spreekt FIA aan op professionaliteit

Jos Verstappen vraagt de FIA of het wat meer professionaliteit kan betrachten. Of anders…#temakkelijk

Jos Verstappen beleeft de tijd van zijn leven. Zelf rijgt hij de zeges aan elkaar in de rallysport, terwijl zoonlief Max de F1 al vier jaar lang domineert. Het kan allemaal niet stuk voor de Verstappens, maar dat neemt niet weg dat vader Jos soms peentjes zweet. Op de zeldzame momenten dat het even mis lijkt te lopen voor Max, probeert Jos een hartverzakking af te wenden door zich verbaal te roeren.

Het kan daarbij niet ontkend worden dat ons Jos overduidelijk tracht zijn zoon te helpen. Wat mooi is, ook al heeft het niet altijd de gewenste vorm. De fittie tussen Jos en Red Bull teambaas Christian Horner begin dit jaar was bijvoorbeeld niet echt handig volgens de meesten. Aan de andere kant: men is er doorheen gekomen en heeft toch weer gewonnen. Het helpt daarbij altijd als je elkaar hard nodig hebt om dat succes te bewerkstelligen.

Van zijn concurrenten op het circuit had Verstappen in ultimo toch weer niet super veel te duchten. Het werd nog heel even spannend in Brazilië. Maar precies op dat moment zakte Norris door het ijs en was Max magistraal. Toch zorgden de frustraties ook voor een opleving van een oud, smeulend conflict. Namelijk dat tussen Max en de FIA. De Nederlander is compromisloos en recht voor zijn raap. Precies zoals normale mensen dat graag zien dus. Maar tegenwoordig heb je nou eenmaal vaak te maken met rubber stoeptegel lieden. Je kent ze wel, schijnheilige types die een ander de maat nemen ols zij er geen geheim van maken wel van vlees en bloed te zijn.

Zo kreeg Max (oké, terecht) een aantal dikke straffen in Mexico. Maar ook een taakstraf voor schelden kwam zijn kant op. Een beetje gek, want andere coureurs gebruiken in frustratie ook wel eens het F-woord. Maar de gekroonde koning van de koningsklasse was de enige die er op deze manier verantwoording voor af moest leggen. Uiteindelijk was de taakstraf zelf best leuk: met een paar locals moest Max met een soort ATV scheuren in Rwanda onder toeziend oog van Muhammed Ben Sulayem. Maar toch.

Jos Verstappen, die zelf altijd netjes binnen de lijntjes kleurt, hekelt deze inconsistentie. Bij kwaliteitspublicatie Formule1.nl geeft de Limburger aan dat hij er zelfs met Stefano Domenicale over heeft gesproken:

Daar heb ik het ook met Stefano Domenicali wel over gehad. De stewards moeten gewoon consistent straffen. Voor iedereen hetzelfde. Niet de ene keer vijf seconden en de volgende keer tien seconden tijdstraf opleggen voor hetzelfde vergrijp. En waarom kreeg Max een taakstraf voor het woordje ‘f*ck’ en een ander een geldboete? De stewards weten het allemaal niet meer. Ik denk dat er striktere regels moeten komen op dat gebied. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit.

Jos pleit onder andere voor vaste stewards bij elke race in plaats van een wisselende club mensen. Waarvan akte. Misschien voortaan dan maar elke race Garry Connolly uitnodigen?